Calcio Eccellenza / punteggio tennistico per il Sora che batte il Vicovaro per 6 – 1

Decima vittoria consecutiva del Sora, che batte con un tennistico 6-1 il Vicovaro in trasferta nell’undicesima giornata di Eccellenza girone B, salendo così a 30 punti e mantenendo un +6 sul Gaeta secondo.

Primo tempo devastante del Sora, che rifila un poker al Vicovaro, che parte aggressivo ma al 20′ passa in svantaggio su un calcio di rigore trasformato da capitan Costantini (10 reti in campionato) e concesso per un fallo del portiere di casa Bussi in uscita su Pagliaroli lanciato a rete da Corsetti. Il Vicovaro reagisce subito e al 21′ Piacentini sfiora la traversa con un colpo di testa dopo un calcio di punizione dalla sinistra. Il Sora trova gli spazi ed è letale. Al 30′ il raddoppio bianconero al termine di un’azione spettacolare: Corsetti timbra il palo con un destro a giro, riprende Pagliaroli che mette in mezzo per il tap in vincente di Tozzi. Al 41′ Tozzi fa tris con una botta di destro su assist del solito Pagliaroli. Al 48′ Jammeh serve il poker direttamente dal dischetto, trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo di Ranieri su Tozzi. Si va al riposo con la gara praticamente finita, anche se ad inizio ripresa il Vicovaro, con tre cambi simultanei, tenta una reazione di orgoglio. All’8′ salvataggio di Jammeh sul palo. Al 22′ gol per i padroni di casa con il neo entrato Giocondi, che infila Vento con un bel destro di prima intenzione. Il Sora non si distrae e nonostante i tanti cambi arrotonda ancora il risultato con un calcio di rigore di Di Stefano (fallo su Arduini, che aveva saltato l’uomo in area) al 37′ e con Jammeh che insacca l’assist di Corsetti al 44′.

VICOVARO-SORA 1-6

VICOVARO: Bussi(1’st Domenici), Solitari (1’st Giocondi), Mauroni, Di Ventura (1’st Langiotti), Ranieri, Ianzi, Necci, Copponi, Piacentini (28’st Prosperini), Taverna (16’st Canciani), Bellardini. A dis.: Fratini, Di Fausto, Orlandi, Tocci. All. Lillo.

SORA: Vento, Evangelisti, Sganzerla, Lapenna (9’st Paolucci), Costantini, Mastrantoni (15’st Giorgi), Pagliaroli (30’st Arduini), Jammeh, Tozzi (21’st Di Stefano), Corsetti, Palombi (15’st Maggese). A disp.: Simoncelli, Fumagalli, Di Palma M., Origlia. All. Ciardi.

ARBITRO: Pani di Sassari.

MARCATORI: 20’pt rig. Costantini (S), 30′ e 41’pt Tozzi (S), 44’pt rig. Jammeh (S), 22’st Giocondi (V), 38’st rig. Di Stefano (S), 44’st Jammeh.

NOTE: ammoniti Mauroni (V), Ranieri (V), Ianzi (V), Evangelisti (S); angoli 8-4; rec. 2’pt, 3’st.

comunicato stampa