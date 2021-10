Calcio Eccellenza / LA DOPPIETTA DI ROSSI NON BASTA, A TERRACINA FINISCE 2-2

I bianconeri iniziano facendo la gara, ma alla prima occasione il Terracina passa in vantaggio al 27′: palla persa a centrocampo e tigrotti che ribaltano subito l’azione, con un tiro-cross di Vanini che dalla destra arriva sulla fascia opposta, dove lo smarcato Vuolo supera Frasca. Al 36′ il capitano bianconero Ranellucci deve uscire per un problema fisico, al suo posto entra il centrocampista De Fato, con la squadra che passa dalla difesa a tre a quella a quattro. Al 42′ arriva il meritato pareggio sorano con Rossi, che riceve palla da Pellegrino, se la sposta sul sinistro e infila il portiere di casa Maltempi sul primo palo.

Ad inizio ripresa partenza fulminante del Sora, che al 2′ va in vantaggio con un pallonetto di Rossi, servito da un lancio millimetrico di Criscuolo. Al 19′ i bianconeri potrebbero fare tris: Rossi scatta ancora una volta sul filo del fuorigioco e da posizione decentrata mette al centro dove ben tre compagni liberi non riescono nella deviazione decisiva. Al 37′ altra occasione per Rossi, che davanti al portiere non riesce a coordinarsi al meglio, sparando alto sulla traversa. Il Sora non chiude il match e il Terracina pareggia al minuto 38 con un’azione rocambolesca: Accrachi vince un rimpallo, entra in area e con un tiro sporco beffa Frasca per il 2-2 finale.

Al termine della sesta giornata i bianconeri salgono a 11 punti, a -5 dalla capolista Lupa Frascati, vittoriosa a Sezze, e a -2 dal secondo posto, occupato da Ferentino, Terracina e Vis Sezze. Domenica prossima gara casalinga contro l’Audace.

TERRACINA-SORA 1-1

TERRACINA: Maltempi, Ciarelli, Caschera, Iozzi, Mastroianni, Pecci, Vuolo (15’st Lleshi), Bispuri (26’st Bosco), Accrachi, Vanini, Proietti. A disp.: Esposito, Di Tommaso, Di Spigno, Bodlli, Trulli, Venerelli. All. Gerli.

SORA: Frasca, Perrone, Gargiulo, Pellegrino (29’st Beugre), Iannuzzi, Ranellucci (36’pt De Fato), Belotti, Gori, Frattesi (6’st La Porta), Criscuolo, Rossi (44’st Di Ruocco). A disp.: D’Angelo, Murolo, Covarelli, Cuomo. All. Pesce.

ARBITRO: Teodoli di Aprilia.

MARCATORI: 27’pt Vuolo (T), 42’pt e 2’st Rossi (S), 38’st Accrachi (T).

comunicato stampa