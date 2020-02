A fine gara il Ds Pasquale Del Gaudio annuncia un altro acquisto: si tratta di Adama Diouf, calciatore senegalese classe ’93 seguito da Gennaio per arricchire il già forte reparto di centrocampo. Diouf è cresciuto nel settore giovanile del Brescia, per essere poi aggregato alla rosa della prima squadra in serie B, quindi esperienze in Eccellenza con Vigor Acquapendente, La Sabina e Monastir Cagliari

