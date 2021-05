Calcio Eccellenza, il Sora perde l’imbattibilità sconfitto 3-2 in casa della W3 Roma Team

Il Sora perde l’imbattibilità venendo sconfitto 3-2 in casa della W3 Roma Team nella nona giornata del campionato di Eccellenza girone C. Bianconeri che vengono agganciati proprio dai capitolini al secondo posto in classifica a quota 14 punti, mentre la Tivoli, vittoriosa sul campo del Casal Barriera schizza vola al primo posto solitario a +3, quando mancano solo due turni alla fine.

Sora che deve rinunciare agli infortunati Zanchi, in difesa, e Di Paolo, a centrocampo, ma che comunque parte bene e già al 12′ potrebbe passare in vantaggio con Aquino, il cui tiro timbra la traversa. Un minuto dopo si infortuna anche Colò, che viene sostituito da Marotta. Il Sora fa la partita, con la W3 che si difende per poi ripartire, e al 40′ il Sora è ancora sfortunato con Binaco che coglie l’incrocio dei pali su calcio di punizione.

Nel secondo tempo succede di tutto e già al 3′ i padroni di casa passano in vantaggio con Damiani, che sorprende la difesa sorana con un diagonale mancino che infila Calzetta sul secondo palo. Il Sora reagisce e all’11’ pareggia con un colpo di testa di Mastrantoni, servito dalla bandierina da Binaco. Bianconeri che cercano il gol vittoria, ma si scoprono e al 33′ Damiani, lanciato in contropiede, riporta avanti la W3: 2-1. La partita si innervosisce e qualche mnuto dopo ne fa le spese lo stesso Damiani, che viene espulso. Il Sora prova il tutto per tutto e al 45′ trova il 2-2 con Chorinho, che risolve un batti e ribatti con un destro a mezza altezza a fil di palo. I bianconeri si buttano in avanti alla ricerca del gol vittoria, ma al 49′ episodio dubbio: su una punizione a metà campo c’è forse un malinteso tra Chorinho e l’arbitro, fatto sta che la W3 ne approfitta, con Lanzi lesto a lanciare il neo entrato Moi che si invola verso la porta e infila Calzetta, in uscita.

W3 Roma Team-Sora 1907 3-2

W3 Roma Team: Fasolino, Grimaldi, Monti, Mazzesi, Pieri, Pellegrino, Citro, Tisei, Damiani, Borghetti, Troccoli M. (Provaroni, Gianotti, Pensabene, Troccoli Ma., Azzawi, De Lorenzo, Tani, Moi, Lanzi). All. Manelli.

Sora 1907: Calzetta, Perrone, Colò, Binaco, Ranellucci, Iannuzzi, De Fato, Mastrantoni, Aquino, Chorinho, Valentino (Roncone, Ceparano, Marotta, Meledandri, Camara, Gori, Carfora, Tullio, Ciotoli). All. Ciardi.

Arbitro: Vincenzi di Bologna.

Marcatori: 3’st Damiani (W), 11’st Mastrantoni (S), 33’st Damiani (W), 45’st Chorinho (S), 49’st Moi (W).

