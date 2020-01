Calcio, Eccellenza – Il Sora in trasferta ad Itri: una sfida sentita

Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza girone B torna una sfida molto sentita negli ultimi anni ovvero quella tra l’Itri Calcio e il Sora Calcio 1907, protagoniste di una sfida appassionante due stagioni orsono in Promozione per il primato del girone D. Le due squadre stanno attraversando un ottimo momento di forma e di risultati e si presentano al match di domenica nelle migliori condizioni possibili, divise in classifica da un solo punto: 27 per i bianconeri, 26 per i pontini, tra le cui fila milita l’ex Sora Alex Cano.

La gara tra Itri e Sora Calcio 1907, in programma domenica allo stadio comunale di Itri alle ore 11, sarà diretta dall’arbitro Michele Lupoli di Latina, coadiuvato dagli assistenti Davide Messina e Angelo Calce, entrambi di Cassino.

Correlati