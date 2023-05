Calcio, Eccellenza / Il Sora dei record batte con un perentorio 6 -1 l’Insieme Formia

Il Sora chiude il campionato di Eccellenza girone B battendo con un tennistico 6-1 l’Insieme Formia, uguagliando il record dei 90 punti totali in classifica e superando quota 100 gol segnati. Protagonista assoluto di giornata Antonio Pagliaroli, autore di una tripletta e della dichiarazione di matrimonio alla sua fidanzata Erica a fine partita sul prato del Tomei. Sora che si presenta nella miglior formazione possibile, mentre il Formia schiera ben 8 under.

Sora subito in avanti e al 4′ Prati sfiora la traversa con un tiro dalla distanza. Al 15′ Corsetti fa la barba al palo su calcio di punizione. Al 23′ Costantini colpisce di testa, tocco ravvicinato di Giorgi respinto dal portiere. Al 27′ i bianconeri passano meritatamente in vantaggio: assist di Prati per Pagliaroli, che batte Scognamiglio con un destro a incrociare sul secondo palo. Al 33′ arriva il raddoppio ancora per merito di Pagliaroli, che appostato sul secondo palo incorna in rete l’assist dalla fascia sinistra di Corsetti. Al 38′ Paolucci fa tris con un gran tiro all’incrocio.

Anche nella ripresa il Sora parte forte e al 7′ Corsetti fa poker con un destro che trova una deviazione e beffa Scognamiglio. Al 15′ Pagliaroli fa tripletta con un gran tiro a giro che porta il risultato sul 5-0, oltre a raggiungere quota 100 gol in campionato per i bianconeri. Al 25′ l’Insieme Formia accorcia le distanze con un calcio di rigore trasformato da Savarise e concesso per un presunto fallo di Simoncelli su Buglia in area sorana. Al 27′ il Sora potrebbe fare il sesto gol, ma Di Stefano spara alto da distanza ravvicinata. Al 37′ il definitivo 6-1 di Giorgi che devia di testa in rete il calcio piazzato battuto da Paolucci.

SORA-INSIEME FORMIA 6-1

SORA: Simoncelli, Fumagalli (32’st Cialone), Sganzerla (20’st Di Palma), Prati (36’st Origlia), Costantini, Giorgi, Pagliaroli (40’st Casali), Lapenna, Di Stefano, Corsetti, Paolucci. A Disp.: Vento, Mastrantoni, Palombi, Tomasco, Tozzi. All. Ciardi.

INSIEME FORMIA: Scognamiglio (39’st Maddalena), Palma (34’st Beato), Puca, Pegorer (1’st Marino), Sequino, Savarise, Schiavullo (15’st Esposito), Cesani, Buglia, Durazzo (28’st Degli Atti), Gaita. A disp.: Conte, Carannante, Puzone. All. Gioia.

ARBITRO: Angiolosanto di Ostia Lido.

MARCATORI: 27’pt, 33’pt e 15’st Pagliaroli (S), 38’pt Paolucci (S), 7’st Corsetti, 25’st rig. Savarise (F), 37’st Giorgi (S).

NOTE: ammoniti Costantini, Degli Atti; angoli 4-0; rec. 0’pt, 3’st.