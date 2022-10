Calcio Eccellenza – Il Sora batte per 2-0 il Colleferro nell’andata degli ottavi di Coppa Italia

Il Sora batte per 2-0 con un gol per tempo il Colleferro nell’andata degli ottavi di Coppa Italia e inanella l’ottava vittoria consecutiva stagionale.

Entrambe le squadre applicano un robusto turnover in vista degli impegni di campionato, con il Sora che addirittura lascia in tribuna Costantini, Pagliaroli e Corsetti. Nonostante ciò i bianconeri fanno subito la partita e già al 5′ Prati impegna il portiere ospite da calcio di punizione. Il Sora insiste e colleziona occasioni, seppur non clamorose. Al 12′ cross dalla destra, Ercoli smanaccia verso Origlia, che però non riesce ad inquadrare la porta ospite sguarnita. Un minuto dopo ci prova Lapenna, il cui tiro dalla distanza sfiora il palo. Al 18′ tiro-cross di Prati dalla sinistra per Arduini che per un soffio manca la deviazione vincente. Al 25′ si vede il Colleferro con un tiro di Amici deviato in corner dal portiere sorano Simoncelli. Al 28′ cambio forzato per il Sora: Origlia si infortuna alla coscia dopo uno scatto e deve lasciare il campo per Paolo Di Palma. Al 33′ ancora Colleferro con Tuta, ma la sua conclusione è centrale e Simoncelli blocca senza problemi. Al 42′ il vantaggio bianconero con Prati che infila l’incrocio dei pali con un gran sinistro al volo dopo una ribattuta della difesa colleferrina.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e le occasioni sono minori, con il Colleferro che prova a riaprire il match, ma è il Sora che raddoppia al 27′ con Di Stefano che insacca in rete un assist di Arduini, bravo ad andare sul fondo, entrare in area di rigore e servire il compagno. Bianconeri che vanno vicinissimi al 3-0 con un tiro-cross di Di Palma che timbra la parte interna del palo alla sinistra di Ercoli. Al 41′ il Colleferro va vicino al gol con un’iniziativa del neo entrato Oduamadi, ma Simoncelli è bravo a respingergli la conclusione ravvicinata. Al 5′ di recupero l’ultimo brivido per i padroni di casa con una punizione dell’ex Criscuolo alzata sopra la traversa da Simoncelli.

Gara di ritorno in programma mercoledì 9 novembre a Colleferro, con fischio d’inizio alle ore 14:30.

SORA-COLLEFERRO 2-0

SORA: Simoncelli, Fumagalli (30’st Evangelisti), Di Palma M., Lapenna (43’st Camara), Giorgi, Mastrantoni, Arduini, Prati (27’st Palombi), Di Stefano, Origlia (28’pt Di Palma P.), Maggese (24’st Paolucci). A disp: Vento, Tomasco, Cialone, Tozzi. All. Ciardi.

COLLEFERRO: Ercoli, Moriconi, Parfait, Virdis, Di Mauro (6’st Porcu), Amici, Oriano (39’st Criscuolo), Valentino, Galeazzi (31’st Oduamadi), Di Placido (11’st Cerioni), Tuta (30’st Cardillo). A disp.: Proietti, Bianchi, Casazza, Zequiri.

ARBITRO: Cornel Pal di Roma 1.

MARCATORI: 42’pt Prati (S), 27’st Di Stefano (S).

NOTE: ammoniti Prati (S), Virdis (C), Galeazzi (C), Porcu; recuperi 3’pt, 5’st.

(UFFICIO STAMPA A.S.D. SORA CALCIO 1907)