Calcio / Eccellenza, il Città di Paliano affida la panchina a Pino Ciotoli

Il tecnico prende il posto di guida per la prossima stagione: “Darò il massimo, come sempre”.

Il Città di Paliano ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Eccellenza: si tratta di Pino Ciotoli, tecnico esperto e volto già noto alla società. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, confermando le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

“Sono molto contento della bella opportunità che mi ha dato Pagliano,” ha dichiarato Ciotoli nel corso della presentazione ufficiale. “È una società che conosco e apprezzo, e voglio ringraziare il presidente Romolo per la fiducia e per avermi coinvolto fin da subito in questo nuovo progetto.”

Per Ciotoli si apre così una nuova avventura in una delle piazze più ambiziose del panorama regionale. “Questo si prospetta come un campionato ancora più competitivo rispetto agli ultimi anni. Servirà carattere, mentalità e coesione da parte di tutti per raggiungere gli obiettivi,” ha aggiunto il nuovo tecnico.

Chiudendo con una promessa chiara ai tifosi e alla società, Ciotoli ha affermato: “L’unica promessa che posso fare è quella di dare sempre il massimo. E lo farò, come ho sempre fatto.”

Con l’arrivo di Ciotoli, il Città di Paliano punta a consolidarsi come realtà solida e competitiva nella categoria, rilanciando le proprie ambizioni in vista di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.