Calcio, Eccellenza girone C: il Sora Calcio corsara sul campo dell’Atletico Vescovio vince per 3-2

Inizia con il piede giusto la ripartenza del campionato di Eccellenza girone C per il Sora, che espugna 3-2 il campo dell’Atletico Vescovio.

Mister Alessio Ciardi schiera la squadra con un 4-3-1-2, con il 2001 Calzetta in porta, Di Paolo, Zanchi, Ranellucci e Marotta in difesa, De Fato, Binaco e Mastrantoni a centrocampo, Spalvieri (2002) trequartista e la coppia Ciotoli (2000) e Chorinho in attacco. Ben 8/11 nuovi rispetto alla squadra allestita l’estate scorsa.

L’avvio di match è favorevole ai padroni di casa, che al 5′ vanno in vantaggio con Leonardi, abile a controllare il pallone spalle alla porta e a girarsi per infilare Calzetta sul primo palo. il Sora ci mette un po’, ma nel fine di tempo ribalta il risultato nel giro di 12 minuti. Al 30′ il pareggio bianconero: angolo battuto da Binaco per Chorinho, che tira in porta trovando la deviazione vincente di De Fato. Al 40′ raddoppio bianconero ancora dagli sviluppi di un corner dopo una gran parata di Giombetti su De Fato: Binaco mette in mezzo, Mastrantoni sfiora il pallone e trova il tocco finale del difensore romano Ciampini. Al 42′ è ancora Patrizio De Fato a fare tris con un gran destro al volo su assist di Chorinho dalla fascia sinistra.

Ad inizio di ripresa (8′) Ciampini viene espulso per un duro intervento su un avversario. Il Sora, in superiorità numerica, cerca di controllare la partita, senza però chiuderla e al 33′ i padroni di casa accorciano le distanze con un colpo di testa del neo entrato Kantor su palla da calcio piazzato. Al 36′ doppia espulsione per l’Atletico Vescovio, che resta addirittura in 8 per i cartellini rossi ad Alessandro Lunghi e Dalla Palma, entrambi già ammoniti. Il Sora però non riesce a mettere al sicuro definitivamente il risultato, ma soffrendo oltre illecito riesce a portare a casa tre punti importanti.

Domenica prossima esordio allo stadio Claudio Tomei contro l’Audace alle ore 11.

ATLETICO VESCOVIO: Giombetti, Perozzi, Ciampini, Lunghi A., Dalla Palma, Lunghi I., Evora (30’st Kantor), Amici (20’st Bornigia), Leonardi (5’st Midulla), Antolini (25’st Fisiani), Pietrobattista (1’st Fabrizi). A disp.: Antonelli, Soleri, Criscuolo, Costa. All. Pansa.

SORA 1907: Calzetta, Di Paolo (20’st Aquino), Marotta, Binaco, Zanchi, Ranellucci, De Fato, Mastrantoni (27’st Carfora), Ciotoli (19’st Ceparano), Chorinho (27’st Valentino), Spalvieri (16’st Galeazzi C.). A disp.: Roncone, Colò, Meledandri, Perrone. All. Ciardi.

ARBITRO: Ercoli di Latina.

MARCATORI: 5’pt Leonardi (V), 30’pt De Fato (S), 40’pt autorete Ciampini (S), 42’pt De Fato (S), 33’st Kantor (V).

NOTE: espulsi Ciampini (V) all’8’st, Lunghi A. (V) e Della Palma (V) al 36’st; ammoniti Lunghi A. (V), Ciampini (V), Antolini (V), Dalla Palma (V), Amici (V), Chorinho (S), Ciotoli (S), Carfora (S); rec. 2’pt, 4’st.

comunicato stampa