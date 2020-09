Calcio / Eccellenza, domani l’esordio del Monte San Giovanni Campano al Montorli di Boville

Domani al “Montorli” di Boville il Monte San Giovanni Campano farà il suo esordio ufficiale nella stagione che sta per iniziare. I giallo-azzurri di mister Angelo Bottoni, neo-promossi in Eccellenza, affronteranno in gara unica, nel primo turno di Coppa Italia, l’Arce del presidente Alessandro Marrocco. Si giocherà a partire dalle ore 11:00, a porte chiuse, al “Montorli” di Boville Ernica, la “casa” monticiana per la stagione 2020-2021 in vista dei lavori che dovrebbero partire a breve al “San Marco”. Un ritorno a casa per il mister Angelo Bottoni che ha vestito i colori blu granata del Boville all’epoca del presidentissimo Gianni Milani.

“Il Montorli è stata sempre una seconda casa per me, quindi fa piacere giocarci ed allenarci lì – racconta Bottoni ai microfoni di RB – ho giocato Boville Ernica di Gianni Milani ed ho ottimi ricordi. Giocando vicino casa, poi, ci sentiamo meno lontani rispetto ad altre strutture. Le nostre aspettative nel campionato che sta per iniziare sono quelle di una neopromossa, di una squadra che conta di far bene anche se sappiamo che sarà dura. In sintesi, mantenere la categoria è il nostro obiettivo. Ci siamo rinnovati molto ma sono state scelte anche inevitabili per tanti motivi. Il campionato è bello e competitivo : penso che Anagni, Sora, Terracina, Gaeta e Pro Cisterna abbiano rose superiori a tutte le altre ma comunque la competizione è tanta e noi dobbiamo cercare di ritagliarci il nostro spazio, partita dopo partita”.