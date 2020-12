Calcio, è morto Paolo Rossi

È morto all’età di 64 anni uno dei pilastri dell’Italia 82′, Paolo Rossi. Attaccante sopraffino, intelligente, scaltro, sapeva approfittare della suo estro calcistico per battere l’avversario e segnare, ma non c’è bisogno di raccontarlo. Nella memoria di tutti è stato un calciatore di altissimo livello, uomo speciale, lo descrivono gli amici, pallone d’oro sempre nell’82’ e attaccante di molte squadre di serie A, dalla Juve al Vicenza fino al Perugia. Stringiamoci tutti insieme, come in quel fatidico mondiale, per piangere il nostro campione.

Addio Paolo Rossi.

Luca Colafrancesco

Correlati