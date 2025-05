Calcio e basket, Mantini: «Orgogliosi dei risultati delle nostre squadre»

«E’ stata davvero una stagione di grandi soddisfazioni per lo sport a Cisterna». Con queste parole il sindaco Valentino Mantini e l’assessora allo sport Gaetana Capasso commentano la conclusione dei campionati di calcio e basket che hanno regalato alle compagini cittadine risultati davvero gratificanti: il passaggio del Cisterna Calcio dalla Prima categoria alla Promozione e la promozione in serie C di basket per la Fortitudo Cisterna.

«Siamo davvero orgogliosi dei traguardi raggiunti dalle formazioni che indossano i colori della nostra città – aggiungono primo cittadino e assessora – e che hanno concluso la stagione con la promozione alle serie superiori. Vogliamo congratularci con tutti: giocatori, allenatori e società sportive che hanno reso possibile centrare, ciascuno nel proprio ruolo, un obiettivo così ambizioso. I risultati del Cisterna Calcio e della Fortitudo Cisterna dimostrano come il grande impegno delle compagini sportive oltre che le qualità atletiche dei giocatori abbiano prodotto un risultato che per noi è un vanto e per tutti i cittadini un motivo per continuare a seguire con passione le squadre nel loro promettente cammino».

L’amministrazione comunale presto incontrerà le due formazioni sportive per consegnare ad atleti e società un riconoscimento quale ringraziamento per gli ottimi risultati ottenuti.