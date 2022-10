Calcio / Debutto amaro per la Vis Sora, perde in casa 0-1 con il Formia

Al debutto stagionale la Vis Sora cede tra le mura amiche del Claudio Tomei alla solidale Formia di misura. Agli uomini di mister Alonzi è mancata lucidità negli ultimi 20 metri e un gol di Gerratana ha condannato i sorani alla prima sconfitta stagionale. Partita sostanzialmente equilibrata, infatti nella prima frazione di gioco sono due le occasioni per parte: al 6° è Ferri dai 25 metri a sparare alto; rispondono gli ospiti al 15° con una grande chance per Ambrosino fermato da un’ottima parata di Parravano. Poco prima dello scadere slalom di Martorelli, palla rasoterra che nessuno riesce a depositare in rete; passa solamente un minuto e Marini effettua un tiro cross che Montanaro riesce a sventare. Nella ripresa ritmi più bassi con le squadre che tendono ad allungarsi, sono poche le occasioni, su tutti Ferri e Sarra che provano a regalare i tre punti ai bianconeri, ma al 33° arriva la doccia fredda ospite: cross dalla destra, Gerratana stacca di testa anticipando D’Ambrosio dal limite dell’area, palla all’angolino dove Parravano non può arrivare. Il finale è molto spezzettato, lanci lunghi in area che portano a poco e dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara decreta il termine dell’incontro. Nella seconda giornata, prima trasferta contro la Sanvittorese per cercare quantomeno di raccogliere i primi punti stagionali.

Vis Sora: Parravano; Iafrate; Marchione; Giovannone; Martino; Sarra; Ferri; Petricca (14°st D’Aqui); Marini; Raponi (28°st Cancelli); Gemmiti (24°st D’Ambrosio). A disposizione: Rea; Abbate; Fiorini; Sinibaldi; Tomassini; Emmanuello. All.Abbate

Solidale Formia: Montanaro; Fiammenghi; Purificato; Minchella; Caramanica; Fermo; Gerratana (37°st Di Vaio); Monza; Ambrosino (8°st Nasta); Martorelli (45°st Contreras); Dubbioso (25°st Taddeo). A disposizione: Cori; Nardella. All.Di Russo

Arbitro: sig. Luca Carnevale (sez.Cassino)

COMUNICATO STAMPA