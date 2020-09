La società Città di Anagni Calcio è felice di comunicare l’approdo in maglia biancorossa del difensore classe 01′ Andrea Ruscetta che arriva in prestito dall’Empoli FC dopo avere firmato il suo primo contratto da professionista con la società Toscana. Un operazione di notevole importanza per il Direttore Sportivo Diego Tomassi. Auguriamo ad Andrea un anno di successi con i colori della Città dei Papi. #Testecuorebiancorosso

