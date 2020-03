Calcio / Boys Arnara, quando il tifo diventa devozione…

Non sono molte le squadre di prima categoria – ed in generale dei campionati dilettantistici – le quali possono vantarsi di avere uno stuolo di tifosi fedelissimi che li seguono costantemente sia tra le mura amiche che in trasferta, l’Arnara rappresenta una bella eccezione. I bianco verdi militano nel girone I di prima categoria ed ogni Domenica, pioggia, sole o vento che ci sia, sanno di poter contare sull’apporto del proprio pubblico, in particolare del gruppo organizzato dei Boys Arnara che da più di venti anni segue con ammirazione le gesta del sodalizio allenato da Marco Torriero e del patron Mauro Roma.

Una tifoseria affiatata che segue costantemente la squadra locale, portando entusiasmo, calore e passione, incitando i propri beniamini incessantemente per novanta minuti e facendo letteralmente esplodere lo stadio “Picarazzi e Colapietro” ai gol di De Robertis, Testa e compagnia, provare per credere! Il gruppo è stato fondato nell’ottobre del 1998, da Dino, Roberto, Giuseppe ed altri ragazzi, che tuttora non si perdono una partita di campionato. In passato si trattava della terza e della seconda categoria, ma per loro questo non è mai stato importante, quello che veramente conta è andare allo stadio e tenere alta la bandiera della squadra e del paese!

Abbiamo avuto il piacere di intervistare Dino Testani, che ci ha svelato i retroscena che si celano dietro mondo.

Di quante persone si compone il gruppo dei Boys Arnara?

E’ composto da uno zoccolo duro di circa 30/40 persone, le quali aumentano nei derby e nelle partite più importanti.

Quando si è formato il gruppo, ricordi la data?

Si, era l’ottobre del 1998, in occasione del derby contro il Torrice valido per la quinta giornata di campionato.

Cosa vi spinge a seguire la squadra con tanta passione, spesso preferendola alle partite di serie A e dei campionati maggiori?

L’incondizionato amore che proviamo per i nostri colori ed il nostro paese, amiamo il calcio in generale ma l’Arnara viene prima di tutto.

Cosa provate quando andate allo stadio?

Una grande emozione ed un sano divertimento, ci piace stare assieme e condividere il momento.

C’è una o più partite ai quali vi sentite particolarmente legati?

I derby senz’altro, hanno quel sapore magico che difficilmente si ricrea nelle altre partite.

Sono mai capitati episodi all’interno della tifoseria di cui non andate fieri?

Una sola volta. Nel 2018 due ragazzi sono stati diffidati in seguito ad atteggiamenti antisportivi e per 12 mesi non hanno potuto seguire la squadra, purtroppo alcune volte la foga del momento ti porta a commettere degli errori. Tuttavia è stato l’unico episodio negativo, dal quale i ragazzi hanno tratto insegnamento, per il resto ci siamo sempre comportati in maniera esemplare.

Capita che ci siano anche ragazze con voi a tifare?

Qualche volta, ma nel 90 per cento dei casi siamo sempre ragazzi di età compresa tra i 15 e gli over 40.

Vi frequentate all’esterno dello stadio?

Assolutamente si, siamo un gruppo di amici ed è questo ci rende unici e speciali.

Quale è stata la partita che ti ha regalato più emozioni e coinvolgimento?

Decisamente la partita sul campo neutro di Boville, disputatasi nel finale di stagione dello scorso anno. La vittoria ci ha permesso di tornare in prima categoria dopo ben 13 anni di purgatorio trascorsi tra la seconda e la terza categoria.

L’Unione sportiva dilettantistica Arnara è stata fondata nel 1973, inizialmente i colori sociali erano il giallo ed il verde, in onore del grande Brasile. Tra i giocatori più stimati va ricordato l’apporto del centravanti Diego Liamoni, che tra la fine degli anni ’90 ed i primi duemila si è ritagliato uno spazio importante nella storia del calcio arnarese a suon di gol e belle prestazioni. Per una volta quindi, dimentichiamoci dei grandi palcoscenici e dei soliti noti e rechiamoci al Picarazzi di Arnara, dove verremo contagiati da un’ondata di emozioni e travolti dalla furia incontenibile dei Boys Arnara.

Simone Marini