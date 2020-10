Calcio, Asd Cassino: “Tesserato positivo al Covid 19, attivate le procedure previste dal protocollo”

L’Asd Cassino comunica di essere venuta a conoscenza nella giornata di lunedi che un proprio tesserato in seguito ad un rialzo febbrile è stato sottoposto a un tampone che ha dato esito positivo al Covid-19. Dopo l’approfondimento medico, lo stesso è risultato positivo anche al secondo tampone. In tal senso la Società ha attivato tempestivamente tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti e la Lega Nazionale Dilettanti per le procedure correlate. In data odierna, tutti i calciatori, lo staff tecnico, i Dirigenti hanno effettuato analisi con tampone rino-faringeo per consentire la rilevazione di eventuale presenza del virus Covid-19 e domani si verrà a conoscenza dell’esito. La Asd Cassino Calcio sottolinea che l’azione specifica di sanificazione quotidiana degli spogliatoi proseguirà con più intensità in ottemperanza alla normativa vigente e al protocollo FIGC. La Società fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione.

COMUNICATO STAMPA

