Calcio a11 / Vis Alatri – Vis Sora 1-0

È un primo maggio amaro per la Vis Sora che esce sconfitta per 1-0 dal “Chiappitto” di Alatri. Una Vis molto rimaneggiata, con gli uomini contati a causa dei numerosi infortuni e squalificati, gioca un buon primo tempo ma soccombe ad inizio ripresa per una disattenzione.

Parte meglio la formazione di casa della Vis Alatri con una doppia chance: prima dagli sviluppi di calcio d’angolo Parravano compie un ottimo intervento, nei minuti successivi ancora gli alatrensi si rendono pericolosi ma non centrano lo specchio della porta; invece, per i sorani alla mezz’ora è Ferri dalla distanza a rendersi pericoloso. La più chiara occasione da rete dei primi 45 minuti è dei bianconeri: Ascione sul filo del fuorigioco si ritrova davanti il portiere di casa, il quale con un’ottima uscita sbarra la strada per il vantaggio.

Nel secondo tempo, l’Alatri cerca i tre punti con maggior veemenza, ed al 53° da un rinvio di Di Bono, Toti sfugge sulla sinistra e calcia ad incrociare dove Parravano non può arrivare. I padroni di casa restano in 10 proprio per l’espulsione di Toti, la Vis cerca di sfruttare i calci piazzati ma non riesce a trovare le energie necessarie per aggiuntare il pari, mentre nel finale i ragazzi di mister Galuppi sfiorano il raddoppio con Boezi che spara incredibilmente fuori.

Vis Sora: Parravano; Cianfarani; Fiorini D.; Fiorini G.; D’Aqui; Tomaselli; Ferri; Marini (Porretta); Ascione (Abbate); Fava; Petricca.

Vis Alatri: Di Bono; Culicelli; Graziosi; Baldassarre; Della Morte; Ricciotti; Ascenzi (Bottini); Fanfarillo (Terenzi); Di Castro (Boezi); Spidalieri (Cittadini); Toti. A disposizione: Cippitelli; Palmisani; Panetta; Pica; Sabellico.

Arbitro: sig. Vincenzo Emmanuele Russo (sez.Cassino)

Risultati 22° giornata seconda categoria girone H

Atletico Veroli – Belmonte Castello 1-5

Esperia – United Cominium 5-0

Folgore Amaseno – Amatori Vallemaio 2-3

Polisportiva Vallecorsa – Tordoni Pontecorvo 2-1

S.S.Posta Fibreno – Bovillense 1-2

Vis Alatri – Vis Sora 1-0

Riposa Atletico Supino

Prossimo turno (7-8 maggio)

Amatori Vallemaio – Polisportiva Vallecorsa

Atletico Supino – S.S.Posta Fibreno

Belmonte Castello – Esperia

Bovillense – Vis Alatri

Tordoni Pontecorvo – Atletico Veroli

Vis Sora – Folgore Amaseno

Riposa United Cominium

Classifica

Belmonte Castello 50

Amatori Vallemaio 48

S.S.Posta Fibreno 44

Esperia 39

Bovillense 36

Tordoni Pontecorvo 32

Vis Sora 31

Polisportiva Vallecorsa 25

Atletico Veroli 19

Folgore Amaseno 18

Vis Alatri 16

Atletico Supino 10

United Cominium 5

