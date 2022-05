Calcio a11 Maschile / Vis Sora, tre punti per tirare su il morale

Nella 23° giornata la Vis Sora torna alla vittoria contro la Folgore Amaseno per 3-2, faticando e rischiando non poco nella ripresa; infatti, è uno straordinario Porretta a regalare i 3 punti ai ragazzi bianconeri. 4 minuti di gioco e la Vis è subito in vantaggio: rimessa in zona d’attacco di Sera, sponda di testa di Bruni per Ascione che in area piccola calcia forte a botta sicura. Ancora la truppa sorana a far la partita: al 7° Sarra in slalom viene ipnotizzato da Giuliani; al 15° Ascione calcia malamente un rigore intercettato dall’estremo difensore ospite. Nonostante ciò, al 21° arriva il raddoppio: grande giocata di Ascione sulla sinistra, deliziosa palla per Bruni che fa sedere il portiere amasenese per poi calciare facilmente di sinistro. Gli ospiti non mollano, ed al minuto 35 accorciano le distanze: imbucata per Bianchi che scappa sulla sinistra in velocità a Cianfarani, palla in mezzo per Bianchi che deve solo appoggiare in rete. Al quarto d’ora della ripresa la Vis resta in 10 per infortunio; tuttavia, trova il terzo gol al 68°: discesa di Sarra in contropiede, palla per la corrente Petricca che timbra per il suo primo centro stagionale. Il finale è un forcing amasenese, Porretta regge a galla i bianconeri con ottimi interventi, successivamente il palo salva la Vis. Diversamente il portiere sorano non può nulla al 85° sul gran sinistro di Di Girolamo per il definitivo 3-2.

VIS SORA – FOLGORE AMASENO 3-2

(Ascione, Bruni, Petricca)

Vis Sora: Porretta; Cianfarani; Fiorini M. (10’st Abbate); Fiorini G.; Sera; Tomaselli (10’st Ferri); Sarra; Ascione; D’Aqui; Fava (10’st Petricca); Bruni.

Folgore Amaseno: Giuliani J.; Filippi; Venditti; Bianchi L. (1’st Liamoni); Di Girolamo A.; Giuliani A; Pizzuti (14’st Fabrizi); Vinci; Bianchi D. (32’st Tiberia); Di Girolamo L.; Como. A disposizione: Giuliani A.; De Angelis.

Arbitro: sig. Giovanni Saccoccio (sez.Formia)

Risultati 23° giornata seconda categoria girone H

Amatori Vallemaio – Polisportiva Vallecorsa 6-1

Atletico Supino – S.S.Posta Fibreno 1-3

Belmonte Castello – Esperia 7-1

Bovillense – Vis Alatri 2-0

Tordoni Pontecorvo – Atletico Veroli 1-0

Vis Sora – Folgore Amaseno 3-2

Riposa United Cominium

Prossimo turno (14-15 maggio)

Amatori Vallemaio – Vis Sora

Esperia – Tordoni Pontecorvo

Folgore Amaseno – Bovillense

Polisportiva Vallecorsa – Atletico Veroli

S.S.Posta Fibreno – United Cominium

Vis Alatri – Atletico Supino

Riposa Belmonte Castello

Classifica

Belmonte Castello 53

Amatori Vallemaio 51

S.S.Posta Fibreno 47

Esperia 39

Bovillense 39

Tordoni Pontecorvo 35

Vis Sora 34

Polisportiva Vallecorsa 25

Atletico Veroli 19

Folgore Amaseno 18

Vis Alatri 16

Atletico Supino 10

United Cominium 5