Calcio a11 Maschile – Vis Sora, sgambetto alla capolista!

VIS SORA – POSTA FIBRENO 4-1

(Marini, Ascione, Sarra, Ferri)

Al rientro dopo la lunga sosta pasquale, la Vis Sora batte per 4 reti a 1 la capolista Posta Fibreno. Le due scialbe prestazioni rispettivamente con Veroli ed Esperia sono servite ai ragazzi di mister Maltesi per tirare fuori un mix di cuore, carattere ed orgoglio visto nella prima frazione di gioco, il quale ha portato ad un largo vantaggio riuscito poi ad amministrare nei secondi 45 minuti. La formazione bianconera parte subito forte ed al 2° Ferri guadagna il penalty con Marini che spiazza l’estremo difensore ospite per l’1-0; non si fa attendere la risposta postese, infatti, passano pochi primi e Rocci conclude alto. La gara è davvero maschia ed il primo a farne le spese per doppia ammonizione alla mezz’ora è Carlino che lascia gli ospiti in inferiorità numerica; la Vis ne approfitta e raddoppia con un’incursione in area di Ascione, finalizzata con un destro sul quale Palladinelli riesce solo a sfiorare. Per sigillare i primi 45 minuti a dir poco perfetti dei sorani, poco prima dell’intervallo Sarra cala il tris che spiana la strada verso i 3 punti. Viceversa, nella ripresa il Posta Fibreno trova la forza per accorciare le distanze su punizione a 20 minuti dal termine e mette in apprensione la retroguardia locale rischiando addirittura di portarsi sul minimo svantaggio ma Parravano è attento nel chiudere lo specchio della porta. In pieno recupero al 93°, dopo un’azione personale di contropiede, Ferri sigla il 4-1 con un pregevole tocco sotto per il game, set, match. Nel prossimo turno la Vis Sora farà visita alla Vis Alatri, appuntamento per il 1 maggio ore 11 al “Chiappitto”.

Vis Sora: Parravano S.; Cianfarani; Tomassini (32’st Fiorini G.); Fiorini D.; Sera; Capobianco (31’pt Iafrate); Sarra (20’st D’Aqui); Ferri; Marini (17’st Abbate); Ascione; Bruni (27’st Petricca). A disposizione: Porretta; Gismondi; Fava. All.Maltesi

Posta Fibreno: Palladinelli; Gabriele (12’st Orofiamma); Dragonetti (25’st Tubelli); Nardone; Campoli; Pesce; Colone (15’st Rocca); Sidibe; De Luca (31’st Candido); Rocci (21’st Faiola); Carlino. A disposizione: Cantarelli; Trizio; Cannito; Eramo. All.Rufo

Arbitro: sig. Luca Corbo (sez.Cassino)

Risultati 21° giornata seconda categoria girone H

Amatori Vallemaio – Vis Alatri 1-0

Atletico Supino – Esperia 1-2

Belmonte Castello – Tordoni Pontecorvo 3-1

Folgore Amaseno – Polisportiva Vallecorsa 3-1

United Cominium – Atletico Veroli 2-0

Vis Sora – S.S.Posta Fibreno 4-1

Riposa Bovillense

Prossimo turno (30 aprile – 1 maggio)

Atletico Veroli – Belmonte Castello

Esperia – United Cominium

Folgore Amaseno – Amatori Vallemaio

Polisportiva Vallecorsa – Tordoni Pontecorvo

S.S.Posta Fibreno – Bovillense

Vis Alatri – Vis Sora

Riposa Atletico Supino

Classifica

Belmonte Castello 47

Amatori Vallemaio 45

S.S.Posta Fibreno 44

Esperia 36

Bovillense 33

Tordoni Pontecorvo 32

Vis Sora 31

Polisportiva Vallecorsa 22

Atletico Veroli 19

Folgore Amaseno 18

Vis Alatri 13

Atletico Supino 10

United Cominium 5

