Calcio a11 Maschile / Vis Sora, penultima di campionato dal sapore amaro

Nell’ultima trasferta stagionale, la Vis Sora crolla in quel di Vallecorsa per 4-1 dinanzi ad un’ottima cornice di pubblico. Una gara difficile giocata per l’ennesima volta nell’arco della stagione con gli uomini contati, infatti, pronti via e al 6° i padroni di casa passano in vantaggio: sugli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Antonetti, in piena area un indisturbato Rossi al volo buca Parravano. La Vis reagisce e al 18° si regala l’occasione più ghiotta della prima frazione di gioco: Sarra lancia lungo per Ferri che supera Trapani ma il tiro, a botta sicura, viene salvato sulla linea. Alla mezz’ora il raddoppio vallecorsano: palla filtrante per Colagiovanni, il n°7 biancoverde mette in mezzo per il Arduini che non sbaglia per il 2-0. Il tris poco prima dello scadere taglia le gambe ai sorani: al 43° sul filo del fuorigioco, Arduini scappa alla difesa bianconera e sigla la sua doppietta personale.

Nella ripresa, i ritmi sono notevolmente più lenti, il Vallecorsa riesce a trovare il poker al 67°: palla in area piccola per Antonetti che deve solo appoggiare per il 4-0. Con le poche forze rimaste, a 10 minuti dal termine la Vis Sora riesce a trovare il gol della bandiera: capitan Ascione dalla bandierina, palla per Bruni che svetta più in alto di tutti per il definitivo 4-1.

Nell’ultima giornata di campionato, al “Claudio Tomei” la Vis Sora affronterà la Bovillense, appuntamento per sabato 28 maggio ore 16:30.

POLISPORTIVA VALLECORSA – VIS SORA 4-1 (Bruni)

Polisportiva Vallecorsa: Trapani; Rossi; Altobelli; Lauretti M.; Drogheo S.; Drogheo L.; Drogheo A.; Colagiovanni; Cammisola; Arduini A.; Antonetti. A disposizione: Di Girolamo; Ferracci; Lauretti D.; Merluzzi.

Vis Sora: Parravano S. (Fiorini D.); Cianfarani; Fiorini G.; Abbate; Bruni; Iafrate; Ferri; Sarra; Ascione; Fava; Petricca. A disposizione: Tomassini.

Arbitro: sig. Emilio Macari (sez. Formia)

Risultati 25° giornata seconda categoria girone H

Atletico Supino – Folgore Amaseno 6-3

Atletico Veroli – Esperia 1-4

Belmonte Castello – S.S.Posta Fibreno 2-1

Bovillense – Amatori Vallemaio 3.3

Polisportiva Vallecorsa – Vis Sora 4-1

United Cominium – Vis Alatri 1-2

Riposa Tordoni Pontecorvo

Prossimo turno (28-29 maggio)

Amatori Vallemaio – Atletico Supino

Esperia – Polisportiva Vallecorsa

Folgore Amaseno – United Cominium

S.S.Posta Fibreno – Tordoni Pontecorvo

Vis Alatri – Belmonte Castello

Vis Sora – Bovillense

Riposa Atletico Veroli

Classifica

Belmonte Castello 56

Amatori Vallemaio 55

S.S.Posta Fibreno 50

Esperia 45

Bovillense 44

Tordoni Pontecorvo 35

Vis Sora 34

Polisportiva Vallecorsa 31

Vis Alatri 20

Atletico Veroli 19

Folgore Amaseno 19

Atletico Supino 14

United Cominium 5

COMUNICATO STAMPA