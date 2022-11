Calcio a11 Maschile, Vis Sora: la tanto attesa vittoria è arrivata!

VIS SORA – POLISPORTIVA VALLECORSA 3-1

(Bruni, D’Aqui, Marini)

Prima vittoria stagionale per la Vis Sora che tra le mura amiche del Claudio Tomei batte per 3-1 la Polisportiva Vallecorsa. Primo tempo con poche occasioni, è la Vis Sora a portarsi in vantaggio al minuto 10: dalla destra Careni effettua un cross al bacio per Bruni, il quale realizza di testa l’1-0. Gli ospiti provano a reagire allo svantaggio, ma i tiri sono imprecisi e non centrano lo specchio della porta difesa da Parravano. Al 37° altra ghiotta chance per i bianconeri: triangolazione Careni-Gemmiti-Bruni, quest’ultimo però non riesce in scivolata a spedire in rete. Nella ripresa la prima chance è per gli ospiti, deviazione fortunosa dal limite che colpisce la traversa; mentre i padroni di casa al 65° sfiorano il raddoppio prima con Bruni ma Di Girolamo sventa, poi al 76° con Marini su punizione ma sempre l’estremo difensore ospite è bravo a deviare in angolo. Passano 7 giri di lancette e al 83° arriva il raddoppio in contropiede: cioccolatino di Careni per D’Aqui che dopo una lunga cavalcata, nell’uno contro uno con il portiere è freddo, tiro a giro per il 2-0 che potrebbe valere l’intera posta in palio. Non è così, infatti la partita si riapre al 87°: tiro dal limite che Parravano cerca di smanacciare, si avventa Colagiovanni sulla sfera per il tap-in vincente. Nei 5 minuti di recupero, gli ospiti provano l’arrembaggio e si sbilanciano molto, ciò permette a Careni servito da Petricca di conquistare il penalty che allo scadere trasforma Marini per il definitivo 3-1. Nella settima giornata, prima trasferta pontina per i sorani, appuntamento sabato 3 dicembre in quel di Itri contro I Briganti, anch’essi a quota 5 punti.

Vis Sora: Parravano; D’Ambrosio; Martino (69° Vinci); Cancelli; Marchione (57° Emmanuello); Giovannone; Sarra (46° Marini); Iafrate; Gemmiti (61° D’Aqui); Careni; Bruni (71° Petricca). A disposizione: Abbate; Fiorini; Tomassini.

Polisportiva Vallecorsa: Di Girolamo A.; Antoniani (15° Magnafico) (76° Altobelli); Colagiovanni; Di Girolamo S.; Mirabella; Nardoni; Rossi (52° Antonetti); Tullio (15° Cammisola); Drogheo A.; Drogheo S.; Lombardi. A disposizione: Di Girolamo M.; Mauri; Merluzzi.

Arbitro: sig. Andrea Marocco (sez.Frosinone)

Risultati 6°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Amatori Vallemaio – Minturno 1-3

Gaeta 1931 – Vindex Gaeta 4-2

Nuova Sant’Angelo – Pontecorvo 2-0

Real Sanvittorese – Esperia 1-2

Solidale Formia – Folgore Amaseno 1-7

Sporting Club Cassino – I Briganti rinv.

Vis Sora – Polisportiva Vallecorsa 3-1

Riposa United Cominium

Classifica

Nuova Sant’Angelo 14

Real Sanvittorese 13

Gaeta 1931 13

Folgore Amaseno 12

Amatori Vallemaio 11

Esperia 10

Sporting Club Cassino 7

Pontecorvo 6

Minturno 6

Polisportiva Vallecorsa 6

Vis Sora 5

I Briganti 5

Solidale Formia 4

United Cominium 2

Vindex Gaeta 0

Prossimo turno (3-4 dicembre)

Esperia – Sporting Club Cassino

Folgore Amaseno – Real Sanvittorese

I Briganti – Vis Sora

Minturno – Solidale Formia

Polisportiva Vallecorsa – United Cominium

Pontecorvo – Amatori Vallemaio

Vindex Gaeta – Nuova Sant’Angelo

Riposa Gaeta 1931 A.S.D. Vis Sora 07