Calcio a11 Maschile / Vis Sora, gara entusiasmante che sancisce la prima vittoria del 2024!

Torna alla vittoria la Vis Sora in una partita molto combattuta contro un ottimo Esperia che prova fino all’ultimo secondo il pareggio in extremis.

Il match comincia con possesso palla da parte dei sorani, favoriti anche dal vento a favore. La prima occasione capita tra i piedi di Parisi, che con uno scavetto a tu per tu con portiere ospite, non riesce a segnare grazie al salvataggio in extremis del difensore dell’Esperia. Il vantaggio arriva poco dopo con un rinvio del portiere sorano Palladinelli che serve Careni in velocità, il capocannoniere bianconero supera l’estremo difensore con un pallonetto e porta il risultato sull’1a0. L’ Esperia accusa il colpo. Su un calcio d’angolo battuto da Ferri Pierl., Parisi con un colpo di testa porta il risultato sul 2 a 0. La Vis ha a disposizione almeno due occasioni per chiudere la partita ma il portiere ospite si fa trovare pronto, prima su Ferri Pierl., e poi su Ferri Pierg. Sul finire del primo tempo l’Esperia accorcia le distanze. Punizione dalla trequarti calciata forte a giro con Sidonidi che impatta di testa e riapre il match.

Il secondo tempo inizia con la Vis praticamente spenta. Su una punizione nella trequarti sorana subisce il gol del 2 a 2 con D’ Altiero, nulla può una prima respinta di Palladinelli. Il gol subito sembra far svegliare i bianconeri, a metà secondo tempo Careni e Parisi mettono a dura prova il portiere ospite che risponde presente riuscendo a deviare in corner i tiri degli attaccanti sorani. Il vantaggio tarda poco ad arrivare, cross di Careni per Ferri Pierg., che di testa segna il gol del 3 a 2. Nemmeno il tempo di esultare e sull’azione seguente, da un retropassaggio sbagliato in area, viene conquistato un calcio di rigore dagli ospiti. Si presenta D’Altiero che calcia a lato con Palladinelli che aveva intuito il lato. L’ Esperia rimane in 9 per due espulsioni ma allo scadere Dalla Vecchia colpisce il palo interno non riuscendo a segnare il 3 a 3. L’ultima occasione capita alla Vis con Parisi che non riesce ad impattare forte il pallone da buona posizione e a chiudere il match.

La Vis centra la prima vittoria del 2024 e ritrova un po’ di morale dopo le tre sconfitte consecutive. Testa a sabato prossimo sul ostico campo dell’ Atletico Supino, prima giornata di ritorno.

VIS SORA 3 – 2 ESPERIA (Careni, Parisi, Ferri Pierg.)

Formazione: Palladinelli, Capobianco C., Capobianco D., Marchione, Abbate, Gemmiti, Sarra (Carrafelli) Ferri Pierg., Ferri Pierl. (Vinci), Careni, Parisi.

A disposizione: Rea, Colucci, Fiorini, Petricca, Raponi.

