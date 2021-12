Calcio a11 Maschile / Vis Sora finalmente concreta nonostante il brivido iniziale

In quel di Giuliano di Roma, la Vis chiude l’anno solare con una “manita” ai danni della Folgore Amaseno. Quarto risultato utile consecutivo per i ragazzi di mister Maltesi che nonostante la doccia fredda iniziale, ribaltano la partita nel finale di primo tempo per poi dilagare nella ripresa. Partita che inizia con l’handicap per i sorani, infatti passano soli 180 secondi dal fischio d’inizio ed i bianconeri sono già in svantaggio: sbavatura difensiva che viene sfruttata dalla punta amasenese che trafigge Porretta. La Vis, dopo un mini time-out dovuto all’infortunio dell’estremo difensore Porretta, prende coraggio e dopo un paio di occasioni fallite trova finalmente il pari con Careni alla mezz’ora. Al 42° i sorani ribaltano la contesa, sulla sinistra Ascione pennella per Marini, il quale deve solo appoggiare in rete.

La ripresa è sulla falsa riga del primo tempo, con la Vis che cerca di chiudere la partita e tra i minuti 60 e 70 prima arriva la terza marcatura con un tiro a giro di Maltesi, successivamente Ferri cala il poker. I bianconeri restano in 10 per un’ingenuità, nonostante ciò non sono ancora domi e trovano il definitivo 5-1 da una punizione calciata dal subentrante Bruni che bacia il palo per poi carambolare su un difensore locale.

Folgore Amaseno: Giuliani J.; Filippi; Compagnone; Marzi; Di Girolamo; Giuliani Alessandro; Di Santo; Zera; Tiberia; Como; Iannucci. A disposizione: Giuliani Alessio; Zomparelli; Pizzuti; Fabrizi; Leo.

Vis Sora: Porretta (Parravano S.); Tomassini; Maltesi; Fiorini M.; Sera (Cianfarani); Ferri; Iafrate; Parravano A. (D’Aqui); Ascione; Marini (Bruni); Careni (Petricca). A disposizione: Abbate; Fiorini D.; Sarra. All.Maltesi

Arbitro: sig. Matteo Colella (sez.Frosinone)

Risultati 10° giornata seconda categoria girone H

Atletico Collepardo – United Cominium 3-3

Atletico Veroli – Tordoni Pontecorvo 1-3

Esperia – Belmonte Castello 0-3

Folgore Amaseno – Vis Sora 1-5

Polisportiva Vallecorsa – Amatori Vallemaio 1-2

S.S.Posta Fibreno – Atletico Supino 4-0

Vis Alatri – Bovillense 2-1

Prossimo turno (8-9 gennaio 2022)

Atletico Supino – Vis Alatri

Atletico Veroli – Polisportiva Vallecorsa

Belmonte Castello – Atletico Collepardo

Bovillense – Folgore Amaseno

Tordoni Pontecorvo – Esperia

United Cominium – S.S.Posta Fibreno

Vis Sora – Amatori Vallemaio

Classifica

Amatori Vallemaio 23

S.S.Posta Fibreno 23

Tordoni Pontecorvo 23

Esperia 20

Belmonte Castello 20

Bovillense 19

Vis Sora 19

Polisportiva Vallecorsa 14

Atletico Veroli 10

Vis Alatri 10

Folgore Amaseno 7

Atletico Supino 7

United Cominium 2

Atletico Collepardo 1

comunicato stampa