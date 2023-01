Calcio a11 Maschile / Vis Sora: “Crollo mentale e sconfitta casalinga contro l’ultima della classe”

La Vis Sora non riesce a trovare continuità di risultati e regala la prima vittoria stagionale alla Vindex Gaeta per 3-2 a tempo scaduto. L’inaspettata vittoria di Pontecorvo poteva e doveva rappresentare la svolta di una stagione fin qui avara di risultati, ma l'ultimo quarto d'ora della gara con la Vindex ha evidenziato i notevoli limiti mentali della formazione bianconera. L’inizio di gara è equilibrato con due punizioni, una per parte che scaldano i guantoni dei portieri. Al 25° la Vis Sora passa in vantaggio, azione sulla sinistra di Careni che salta due uomini prima di crossare e trovare la sfortunata deviazione vincente del capitano gaetano Fidaleo. Sembra che si possa andare al riposo con il minimo vantaggio ed invece al 44° gli ospiti trovano il pari: su rilancio del portiere Pirro, Pierro trova un diagonale che fulmina l’estremo difensore sorano. Nella seconda frazione di gioco, partono meglio i sorani ed al 60° si riportano di nuovo avanti nel punteggio: ancora azione targata Careni sulla sinistra, uscita in scivolata del portiere gaetano, palla che carambola sui piedi di Parisi che non centra la porta ma sul pallone si avventa D’Aqui, il quale deve solo appoggiare in rete a porta sguarnita. Nonostante gli spazi che la retroguardia ospite offre, i bianconeri non riescono a pungere in contropiede e a 10 minuti dal termine arriva il 2-2 biancorosso con una grande azione personale di Leggi che con un destro potente batte un incolpevole Prospero. Nel finale regna la confusione ed il nervosismo tra le fila sorane, è Gismondi a rimediare un doppio giallo per proteste dopo un evidente rigore non concesso dal direttore di gara. A tempo scaduto addirittura arriva la beffa, infatti al 95° su una grave ingenuità la Vindex Gaeta trova il gol vittoria del 3-2 con Lepizzera che regala loro i primi tre punti del campionato. Nella prossima giornata impegno proibitivo per la Vis Sora che sabato farà visita in quel del “Riciniello” alla Polisportiva Gaeta, sesta della classe a quota 19 punti, reduce dal pareggio allo scadere per 2-2 contro lo Sporting Club Cassino.

Vis Sora: Prospero; D’Ambrosio (30° D’Aqui); Marchione; Giovannone; Gismondi; Iafrate; Gemmiti (65° Sarra); Abbate; Careni; Parisi (76° Raponi); Petricca (57° Ferri). A disposizione: Cancelli; Fiorini; Porretta; Marini.

Vindex Gaeta: Pirro; D’Onofrio; Golfieri; Vecchio (57° Pescatore); Fidaleo (57° Faiola); Maiello (72°

Lepizzera); Obialo; Guglietta (57° Leggi J.); Leggi G.; Pierro (65° Mattacchione); Fiorentino. All. Di Gabriele.

Arbitro: sig. Lorenzo Sciscione (sez.Latina)

Risultati 12°giornata Seconda Categoria “Girone I”

I Briganti – Folgore Amaseno 2-2

Polisportiva Vallecorsa – Minturno 1-3

Real Sanvittorese – Nuova Sant’Angelo 1-0

Solidale Formia – Amatori Vallemaio 0-1

Sporting Club Cassino – Gaeta 1931 2-2

United Cominium – Pontecorvo 0-2

Vis Sora – Vindex Gaeta 2-3

Riposa Esperia

Classifica

Real Sanvittorese 28

Folgore Amaseno 25

Amatori Vallemaio 24

Esperia 22

Nuova Sant’Angelo 21

Gaeta 1931 19

Sporting Club Cassino 18

Minturno 18

I Briganti 13

Polisportiva Vallecorsa 12

Pontecorvo 12

Vis Sora 8

Solidale Formia 7

United Cominium 5

Vindex Gaeta 3

Prossimo turno (4-5 febbraio)

Amatori Vallemaio – Real Sanvittorese

Gaeta 1931 – Vis Sora

Folgore Amaseno – Esperia

Minturno – I Briganti

Nuova Sant’Angelo – Sporting Club Cassino

Pontecorvo – Polisportiva Vallecorsa

Vindex Gaeta – United Cominium

Riposa Solidale Formia

COMUNICATO STAMPA