Calcio a11 Maschile / Vis Sora convincente scala posizioni in classifica, -4 dalla vetta

VIS SORA – VIS ALATRI 4-0

(Ascione, Careni, Sera, Ascione)

La Vis Sora continua la striscia positiva e cala il poker alla Vis Alatri. Una partita di grande qualità e poche sbavature con due gol per tempo che portano la Vis a quota 16, a -4 punti dal quartetto di testa. 20 minuti propositivi della Vis sono il preludio al gol che sblocca la gara, la formazione bianconera riesce finalmente a passare in vantaggio con un bel tiro dai 20 metri di Ascione, sul quale Pica non può arrivare. La Vis continua il forcing, sfruttando anche il vento a favore della prima frazione di gioco ed intorno al minuto 35 arriva il raddoppio sorano con Careni: tocco delizioso che scavalca l’estremo difensore alatrense.

Nella ripresa l’Alatri alza il baricentro e cerca di accorciare le distanze ma Porretta è attento e nega in due occasioni la gioia del gol ospite. La certezza dei tre punti arriva al minuto 75: dopo numerose chance divorate, la Vis cala il tris con un’inzuccata in area piccola di Sera su assist del solito Ascione. Non passano nemmeno 5’ e i bianconeri dilagano per il definitivo 4-0: un’uscita avventata di Pica viene sfruttata da Ascione, il quale deve solamente depositare in rete per la sua doppietta personale.

Vis Sora: Porretta, Tomassini; Maltesi; Fiorini M. (24 st Fiorini D.); Sera; Tomaselli (34 st Parravano A.); Ferri (20st Sarra); Iafrate; Careni (40 st D’Aqui); Ascione; Petricca (22st Fava). A disposizione: Parravano S.; Cianfarani; Fiorini G.; Bruni. All.Maltesi

Risultati 9° giornata seconda categoria girone H

Amatori Vallemaio – Folgore Amaseno 1-0

Atletico Supino – Atletico Collepardo 6-2

Belmonte Castello – Atletico Veroli 4-0

Bovillense – S.S.Posta Fibreno 1-0

Tordoni Pontecorvo – Polisportiva Vallecorsa 1-0

United Cominium – Esperia 0-1

Prossimo turno (18-19 dicembre)

Atletico Collepardo – Bovillense

Atletico Veroli – Tordoni Pontecorvo

Esperia – Belmonte Castello

Folgore Amaseno – Vis Sora

Polisportiva Vallecorsa – Amatori Vallemaio

S.S.Posta Fibreno – Atletico Supino

Vis Alatri – Bovillense

Classifica

S.S.Posta Fibreno 20

Amatori Vallemaio 20

Tordoni Pontecorvo 20

Esperia 20

Bovillense 19

Belmonte Castello 17

Vis Sora 16

Polisportiva Vallecorsa 14

Atletico Veroli 10

Vis Alatri 7

Folgore Amaseno 7

Atletico Supino 7

United Cominium 1

Atletico Collepardo 0

