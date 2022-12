Calcio a11 Maschile, Vis Sora: “Brutta battuta d’arresto per i bianconeri”

I BRIGANTI – VIS SORA 6-1

Scivolone esterno per la Vis Sora che cade al “Gramsci” di Itri contro la formazione locale dei Briganti per 6-1. Partita giocata alla pari fino alla mezz’ora della prima frazione, poi la squadra puntina prende campo e dilaga nella ripresa. Un’azione per parte apre la gara, prima i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Carnevale che colpisce di testa a lato; rispondono i bianconeri, con una combinazione Careni-Bruni ma quest’ultimo non riesce ad insaccare sotto porta. La svolta del match arriva al minuto 28: un tiro dalla distanza di Dumitru che sembra innocuo, coglie impreparato l’estremo difensore sorano Rea. I padroni di casa prendono campo e al 35° raddoppiano con una grande punizione laterale calciata dal numero 9 Carnevale che si insacca all’angolino. Il tris itrano arriva al 41°: l’esterno sinistro scappa sul filo del fuorigioco, palla al centro rasoterra per la vincente scivolata di Davia. Nella ripresa la Vis non riesce a rialzare la testa; infatti, un rigore molto dubbio di Ialongo decreta il momentaneo 4-0. Il gol della bandiera sorana al 75° è firmato Careni: rigore intuito da Cannella, ma l’attaccante sorano è lesto nel tap-in vincente. Nel finale i bianconeri subiscono altre due reti: al 78° un angolo calciato da Parasmo carambola sul corpo di Dumitru; mentre al 84° lo stesso Dumitru sigla il definivo 6-1 per la sua tripletta personale. Nella prossima giornata la Vis Sora dovrà risalire la china contro l’Esperia di mister Gerardi, formazione tra le favorite per la vittoria finale del raggruppamento: appuntamento al Tomei per sabato 10 dicembre ore 14:30.

I Briganti: Cannella (89° Tuccinardi); Maggiacomo; Gaudiano; Pangia; Russo (66° Marinaccio); Soscia; Altobelli V. (46° Ialongo); Altobelli S. (69° Ghribi); Carnevale; Dumitru; Davia (77° Parasmo). A disposizione: Kone; Di Fonzo.

Vis Sora: Rea; D’Ambrosio (81° Vinci); Martino (66° Fiorini); Emmanuello; Giovannone; Marchione; Gemmiti (52° Abbate); Cancelli; Marini (35° Raponi); Careni; Bruni (81° Petricca). A disposizione: Parravano; Tomassini.

Arbitro: sig. Francesco Montagnaro (sez.Latina)

Risultati 7°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Esperia – Sporting Club Cassino 3-0

Folgore Amaseno – Real Sanvittorese 1-0

Minturno – Solidale Formia Sosp.

Polisportiva Vallecorsa – United Cominium 2-0

Pontecorvo – Amatori Vallemaio 2-5

Vindex Gaeta – Nuova Sant’Angelo 0-2

Riposa Gaeta 1931

Classifica

Nuova Sant’Angelo 17

Folgore Amaseno 15

Amatori Vallemaio 14

Real Sanvittorese 13

Gaeta 1931 13

Esperia 13

Polisportiva Vallecorsa 9

I Briganti 8

Sporting Club Cassino 7

Pontecorvo 6

Minturno 6

Vis Sora 5

Solidale Formia 4

United Cominium 2

Vindex Gaeta 0

Prossimo turno (10-11 dicembre)

Amatori Vallemaio – Vindex Gaeta

Nuova Sant’Angelo – Gaeta 1931

Real Sanvittorese – Minturno

Solidale Formia – Pontecorvo

Sporting Club Cassino – Folgore Amaseno

United Cominium – I Briganti

Vis Sora – Esperia

Riposa Polisportiva Vallecorsa A.S.D. Vis Sora 07

