Calcio a11 Maschile – Vis Sora, ancora una beffa nei minuti finali!

Il girone di andata si conclude con una Vis dai due volti che scivola nei minuti di recupero al “Montorli” di Boville Ernica.

Considerato da entrambe le compagini come un match spartiacque, l’obbligo era quello dei 3 punti per issarsi nell’alta classifica e per non perdere ulteriore terreno dalla battistrada Vallemaio, ne esce vittoriosa la Bovillense al 92° grazie ad un destro di Paglia dalla distanza sul quale Parravano non può arrivare, il tutto contornato da una direzione gara che ha rasentato i limiti del ridicolo. La Vis nella prima frazione è bella, combattente e meritevole del vantaggio ma non è cinica e concreta sotto porta, 3 limpide palle gol con Ascione, Fiorini e Capobianco non bastano per chiudere il primo tempo con il minimo scarto, mentre per la Bovillense è Bracaglia sulla sinistra a rendersi pericoloso in slalom. Nella ripresa i padroni di casa rientrano con un altro piglio, la Vis è imprecisa e poco lucida in fase di possesso, ed infatti i locali ne approfittano e creano due chiare occasioni con Ceci e Penna che di poco lambiscono il palo. Quando ormai sembrava regnare l’equilibrio, nel secondo dei quattro minuti di recupero una perla di Paglia regala la vittoria ai ragazzi di mister De Rienzo che allungano a quota 22, staccando di tre lunghezze proprio la Vis Sora.

Bovillense: De Filippis; Villani; Scarsella; Osvaldi; Villani; Diamanti; Capogna; Verrelli; Ceci; Bracaglia; Penna. A disposizione: Fiacco; Palmigiani; Milani; Paglia; Reali; Perciballi; Partigianni. All. Di Rienzo

Vis Sora: Parravano S.; Tomassini; Fiorini M.; Fiorini D.; Sera; Capobianco (Ferri); Tomaselli (Gismondi); Ascione; Careni; Marini (Parravano A.); Bruni (Cianfarani). A disposizione: Porretta; Petricca; Abbate. All. Maltesi

Arbitro: sig. Francesco Paliotta (sez.Cassino)

BOVILLENSE – VIS SORA 1-0

Risultati 13° giornata seconda categoria girone H

Atletico Supino – Amatori Vallemaio 1-2

Belmonte Castello – Vis Alatri 5-0

Bovillense – Vis Sora 1-0

Polisportiva Vallecorsa – Esperia 2-2

Tordoni Pontecorvo – S.S.Posta Fibreno 1-2

United Cominium – Folgore Amaseno 0-1

Riposa Atletico Veroli

Prossimo turno (26-27 febbraio)

Atletico Supino – Vis Sora

Atletico Veroli – S.S.Posta Fibreno

Belmonte Castello- Folgore Amaseno

Polisportiva Vallecorsa – Bovillense

Tordoni Pontecorvo – Vis Alatri

United Cominium – Amatori Vallemaio

Riposa Esperia

Classifica

Amatori Vallemaio 29

S.S.Posta Fibreno 26

Belmonte Castello 26

Esperia 24

Tordoni Pontecorvo 23

Bovillense 22

Vis Sora 19

Polisportiva Vallecorsa 15

Atletico Veroli 10

Vis Alatri 10

Folgore Amaseno 10

Atletico Supino 7

United Cominium 1

