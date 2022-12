Calcio a11 Maschile / Una Vis Sora combattiva non riesce a fare punti contro Esperia

Sconfitta casalinga per la Vis Sora che cede per 2-1 all’Esperia, decisiva la rete di Umani nella ripresa.

Nonostante il pomeriggio di pioggia battente e il terreno pesante, la gara regala un primo tempo ricco di emozioni: al 5° sono i bianconeri a crearsi la prima chance con un cross dalla destra di Iafrate per Raponi che in scivolata manda di poco a lato. Alla prima folata offensiva, i ragazzi di mister Gerardi passano in vantaggio: discesa sulla sinistra di Pagliaro, palla a rimorchio per Roccia che sul dischetto incrocia per l’1-0. Rispondono i sorani al 18° con Gemmiti che serve in profondità Careni, diagonale preciso ma Fargnoli devia in angolo. Al 30° da segnalare un brutto infortunio alla caviglia per il portiere ospite Fargnoli, al quale la società bianconera augura una pronta guarigione e di vederlo al più presto sul rettangolo verde. Al 41° arriva il meritato pari della Vis Sora, cross delizioso di Iafrate, Careni in piena area svetta più alto di tutti per la sua terza marcatura stagionale. Gli ospiti non ci stanno e nel giro di un paio di minuti creano una doppia chance: prima una traversa da un tiro da fuori area, poi una conclusione che termina alta.

Nella ripresa le due squadre si allungano non poco, perlopiù le occasioni arrivano in contropiede ed intorno al minuto 70 gli ospiti siglano il definitivo 2-1: dopo un tentativo di ripartenza non andata in porto dai sorani, l’Esperia recupera palla sulla linea di centrocampo, Frenzilli taglia la difesa con un grande assist per Umani, il quale fredda Parravano. Nei minuti finali nella Vis Sora regna poca lucidità, sconforto e tanta stanchezza con gli ospiti bravi a non lasciare spiragli nella retroguardia, consentendo così di raccogliere l’intera posta in palio.

Nell’ultima giornata prima delle festività natalizie, la Vis Sora scenderà sul campo della Folgore Amaseno, squadra che si trova nelle zone nobili della classifica, appuntamento per domenica 18 dicembre ore 14:30.

Vis Sora: Parravano; D’Ambrosio; Marchione; Martino; Cancelli; Giovannone; Gemmiti (58° Sarra); Iafrate; Ferri (63° Marini); Careni (93° Fiorini) Raponi (46° Bruni). A disposizione: Prospero; Petricca; Cianfarani; Tomassini; Abbate.

Esperia: Fargnoli (30° Terilli); Lanni (46° Rocco); Casillo; Venturini; Sidonidi; De Angelis; Pagliaro (53° Chiarlitti); Perlingieri; Umani; Roccia (64° Ruscito); Frenzilli. A disposizione: Gionta; Parisse; Di Trincia. All. Gerardi

Arbitro: sig. Matteo Altobelli (sez.Frosinone)

Risultati 8°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Amatori Vallemaio – Vindex Gaeta 8-0

Nuova Sant’Angelo – Gaeta 1931 rinv.

Real Sanvittorese – Minturno 2-1

Solidale Formia – Pontecorvo 1-5

Sporting Club Cassino – Folgore Amaseno 3-2

United Cominium – I Briganti 1-0

Vis Sora – Esperia 1-2

Riposa Polisportiva Vallecorsa

Classifica

Nuova Sant’Angelo 17

Amatori Vallemaio 17

Esperia 16

Real Sanvittorese 16

Folgore Amaseno 15

Gaeta 1931 13

Sporting Club Cassino 10

Polisportiva Vallecorsa 9

Pontecorvo 9

I Briganti 8

Minturno 6

Vis Sora 5

United Cominium 5

Solidale Formia 4

Vindex Gaeta 0

Prossimo turno (17-18 dicembre)

Esperia – United Cominium

Folgore Amaseno – Vis Sora

Gaeta 1931 – Amatori Vallemaio

I Briganti – Polisportiva Vallecorsa

Minturno – Sporting Club Cassino

Pontecorvo – Real Sanvittorese

Vindex Gaeta – Solidale Formia

Riposa Nuova Sant’Angelo

(Careni)

