Calcio a11 Maschile / Una debacle da dimenticare in fretta, VIS SORA – FOLGORE AMASENO 1-4

La Vis Sora non riesce a rialzare la testa e incappa nella terza sconfitta consecutiva, questa volta interna per 4-1 contro un’ottima Folgore Amaseno.

Gara sostanzialmente equilibrata nella prima frazione di gioco con diverse occasioni per entrambe le formazioni: la prima chance è per gli ospiti intorno al minuto 10 con Tiberia che calcia in diagonale ma la sfera termina di poco a lato; rispondono i bianconeri con Careni sugli sviluppi di calcio d’angolo ma il colpo di testa termina di poco alto. Successivamente ancora Careni su calcio d’angolo scheggia la traversa. Ancora la Vis è pericolosa, sfiorando il vantaggio con Parisi ma il suo tiro è deviato di piede in angolo da Giuliani. Il match si sblocca al 35° con Ciotti: incursione sulla sinistra di Como, palla in mezzo per il numero 4 che deve solo appoggiare in rete. La gara si complica ancor di più per i bianconeri quando a 60 secondi dal termine Ferri viene espulso per proteste.

Nella ripresa i bianconeri faticano a reggere l’urto avversario, vista anche l’inferiorità numerica ed al 60° gli ospiti si portano sul doppio vantaggio: errore tecnico del direttore di gara con il difensore sorano che cerca di intercettare il pallone solo sfiorandolo ma l’azione è viziata da una netta posizione di fuorigioco, la difesa bianconera si ferma e Tiberia realizza il 2-0. Bianconeri che si sbilanciano in avanti per cercare di riaprire quantomeno le sorti dell’incontro ma gli ospiti sono cinici e realizzano al 70° la rete del 3-0 con il subentrante Vinci. A questo punto è una Vis Sora in balia dell’avversario, i rossoblù non sono sazi e continuano a creare occasioni, trovando la rete del 4-0 con Sampaolo. Il gol della bandiera per la Vis Sora arriva all’89° con una punizione dalla trequarti di Gemmiti scodellata in mezzo, Petricca di testa realizza il definitivo 4-1.

Una sconfitta netta e meritata che deve far riflettere giocatori e staff, una debacle che dimostra le numerose difficoltà che in questa stagione i bianconeri stanno avendo e che per portare a termine l’obiettivo salvezza serve qualcosa in più da parte di tutte le componenti. La Vis Sora dovrà provarci a partire dalla prossima giornata, sulla carta una gara proibitiva in quel di Minturno, ancora una volta con gli uomini contati, fischio d’inizio per domenica 7 maggio ore 11:00.

Vis Sora: Prospero; D’Ambrosio (74° Raponi); Marchione; Tomassini; Abbate (61° D’aqui); Ferri; Giovannone (69° Petricca); Gemmiti; Ferri; Parisi; Careni.

Folgore Amaseno: Giuliani; Mastrantoni; Filippi A. (84° Filippi D.); Ciotti (74° Vinci); Giuliani; Di Girolamo; Andriollo; Maura (80° Venditti); Sampaolo; Bove (80° Como); Tiberia (61° Di Girolamo). A disposizione: Genni; Iannucci; Liamoni. All.Marocco

VIS SORA – FOLGORE AMASENO 1-4 (Petricca)

Risultati 24°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Amatori Vallemaio – Gaeta 1931 4-0

Polisportiva Vallecorsa – I Briganti 3-0

Real Sanvittorese – Pontecorvo 7-1

Solidale Formia – Vindex Gaeta 2-3

Sporting Club Cassino – Minturno 1-0

Unied Cominium – Esperia 3-6

Vis Sora – Folgore Amaseno 1-4

Riposa Nuova Sant’Angelo

Classifica

Esperia 54

Amatori Vallemaio 54

Real Sanvittorese 52

Gaeta 1931 42

Folgore Amaseno 40

Minturno 36

Nuova Sant’Angelo 33

Sporting Club Cassino 33

I Briganti 29

Polisportiva Vallecorsa 27

Pontecorvo 20

Vis Sora 16

United Cominium 11

Solidale Formia 10

Vindex Gaeta 9

Prossimo turno (6-7 maggio)

Esperia – Polisportiva Vallecorsa

Folgore Amaseno – United Cominium

Gaeta 1931 – Solidale Formia

Minturno – Vis Sora

Nuova Sant’Angelo – Amatori Vallemaio

Pontecorvo – Sporting Club Cassino

Vindex Gaeta – Real Sanvittorese

Riposa I Briganti

COMUNICATO STAMPA