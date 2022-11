Calcio a11 Maschile, pareggio con orgoglio in extremis! Prima vittoria ancora rimandata UNITED COMINIUM – VIS SORA 1-1

Pareggio esterno per la Vis Sora in quel di Gallinaro grazie ad un colpo di testa di Petricca all’ultimo respiro che regala il secondo punto stagionale.

Match nelle prime battute equilibrato, al 3° la prima chance bianconera con un tiro di Ferri che finisce di poco a lato. La gara si accende pressoché alla mezz’ora, infatti al 29° un’incursione dalla sinistra di Ferri crea scompiglio alla difesa di casa, il numero 8 ospite poggia per Marini ma Fantozzi è prodigioso a salvare di piede. Passa solo un giro di lancette ed è ancora Ferri con un delizioso esterno a lanciare sulla corsa Careni, tiro mancino che bacia il palo con Marini sulla respinta non abile nel concretizzare. Nel momento migliore sorano, come al solito arriva la doccia fredda con capitan Broccoli che crossa in mezzo ma Giovannone svirgola sfortunatamente in rete. I padroni di casa prendono coraggio ed al 33° un tiro dalla distanza colpisce la traversa; rispondono i sorani prima dello scadere della prima frazione di gioco con una punizione dai 20 metri di Ferri che aiutata dalla deviazione della barriera termina sul palo esterno.

Nella ripresa, la prima chance è sui piedi di Sarra, il centrocampista dopo uno slalom calcia all’angolino con Fantozzi che devia in angolo. I padroni di casa cercano di pungere in contropiede e sfiorano il raddoppio al 54° con il solito Broccoli che calcia di poco a lato di Parravano. Al 78° occasione ghiotta per la Vis: Martino sulla destra crossa per Careni che spizza all’angolino ma ancora Fantozzi è strepitoso a bloccare. Al 85° sempre in contropiede, i cominensi rischiano di chiudere il match ma Parisi dopo una lunga galoppata spedisce di poco fuori. Quando tutto sembrava finito, al 95° è Petricca a regalare il meritato pareggio: punizione dalla trequarti di Sarra, nella mischia è il subentrante sorano a spizzare nell’angolino il definitivo 1-1.

Nel prossimo turno, la Vis Sora riceverà tra le mura amiche la Polisportiva Vallecorsa per cercare la prima vittoria stagionale.

United Cominium: Fantozzi; Cicchini; Cucchi; Diaby; Franchi; Antonellis M.; Cedrone M.; Mastroianni; Forte; Catricala. A disposizione: Cedrone A.; Tata L.; Antonellis L.; Caira; D’Annunzio; Palladino; Parisi; Tata D. All.Porretta

Vis Sora: Parravano; Emannuello; Martino; Giovannone (15°st Raponi) (32°st Bruni); Marchione (40°st Petricca); Sarra; Iafrate; Gemmiti (15°st Cancelli); Ferri; Marini (21°st D’Aqui); Careni. A disposizione: Prospero; Fiorini; Cancelli; Bruni; Abbate; Petricca; D’Ambrosio; D’Aqui; Raponi.

Arbitro: sig. Luca Corbo (sez.Cassino)

Risultati 5°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Esperia – Solidale Formia 3-0

Folgore Amaseno – Amatori Vallemaio 1-4

I Briganti – Real Sanvittorese 0-3

Minturno – Nuova Sant’Angelo 2-4

Pontecorvo – Gaeta 1931 1-2

Polisportiva Vallecorsa – Sporting Club Cassino 1-1

United Cominium – Vis Sora 1-1

Riposa Vindex Gaeta

Classifica

Real Sanvittorese 13

Amatori Vallemaio 11

Nuova Sant’Angelo 11

Gaeta 1931 10

Folgore Amaseno 9

Sporting Club Cassino 7

Esperia 7

Pontecorvo 6

Polisportiva Vallecorsa 6

I Briganti 5

Solidale Formia 4

Minturno 3

Vis Sora 2

United Cominium 2

Vindex Gaeta 0

Prossimo turno (26-27 novembre)

Amatori Vallemaio – Minturno

Gaeta 1931 – Vindex Gaeta

Nuova sant’Angelo – Pontecorvo

Real Sanvittorese – Esperia

Solidale Formia – Folgore Amaseno

Sporting Club Cassino – I Briganti

Vis Sora – Polisportiva Vallecorsa

Riposa United Cominium

