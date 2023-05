Calcio a11 Maschile / La Vis Sora dimostra finalmente di essere squadra!

VIS SORA – POLISPORTIVA GAETA 2-2

(Careni, Careni)

Buon pareggio per la Vis Sora contro la finalista di Coppa Lazio Polisportiva Gaeta, al “Tomei” la sfida termina sul risultato di 2-2.

Ospiti che nonostante diverse assenze importanti approcciano meglio la gara ed al minuto 4 vanno vicini al vantaggio con Esposito che scappa sul filo del fuorigioco ma il pallonetto termina alto; è il preludio al gol, difatti, al 9° sugli sviluppi di calcio d’angolo la palla attraversa tutta la linea di porta e sul secondo palo sbuca Pesarini in scivolata siglando l’1-0. Dopo appena 60 secondi arriva anche il primo squillo di marca bianconera targato Ferri con un destro dal limite dell’area che termina di poco a lato. Le maggiori opportunità sono ancora di marca gaetana, infatti, prima Pomella di testa sfiora il palo, successivamente Prospero compie un doppio miracolo sulla coppia Petrillo-Esposito, tenendo a galla i sorani.

Nella ripresa i bianconeri scendono in campo con un piglio nettamente diverso ed al 58° trovano la rete del pari: lancio lungo di Ferri per Careni che supera in velocità Montano per poi battere con un delizioso pallonetto Coppola. Nemmeno il tempo di esultare che la Vis Sora si ritrova di nuovo sotto, D’Ambrosio atterra in area Tagliamonte, sul dischetto si presenta Di Giacomo che spiazza il portiere sorano per il 2-1. Nonostante il duro colpo la Vis non demorde, trovando la forza di spingersi in avanti per trovare la rete del pareggio che arriva allo scoccare del minuto 70: palla che taglia il campo di Ferri per Careni, il quale sterza portandosi così la palla sul sinistro, tiro potente all’incrocio dei pali dove l’estremo difensore biancorosso non può arrivare. Gli ultimi 20 minuti sono caratterizzati da un forte diluvio che si abbatte sullo Sferracavallo, con il terreno di gioco reso ormai impraticabile dall’abbondante pioggia; entrambe le compagini cercano di portare a casa l’intera posta in palio mettendo tanto agonismo, è la Vis Sora ad andare più vicina al 3-2 in ben tre circostanze rispettivamente con Careni, Gemmiti ed infine Ferri ma il definitivo 2-2 è il risultato più giusto per quanto emerso nell’arco dei complessivi 90 minuti.

Campionato agli sgoccioli, nella prossima giornata la Vis Sora affronterà l’ultima trasferta stagionale, andando sull’ostico campo della Nuova Sant’Angelo guidata da mister Aramini, la quale formazione rifilò all’andata un netto 6-3 ai ragazzi bianconeri, l’appuntamento è per sabato 3 giugno ore 16:30 a Sant’Angelo in Theodice.

Vis Sora: Prospero; Tomassini; Fiorini; Marchione; Gemmiti; Ferri; Vinci; Ferri; Parisi; Careni; Raponi. A disposizione: Petricca; Cancelli; Porretta; Iafrate; Cianfarani; D’Ambrosio; D’Aqui.

Gaeta: Coppola; Pesarini; Melia; Saccoccio; Alfano; Montano; Petrillo; Simeone; Pomella; Esposito; Tagliamonte. A disposizione: Albano; Incigneri; Castillo; Cutillo; Di Giacomo. All.Caneschi

Arbitro: sig. Giuseppe Di Monte (sez.Frosinone)

Risultati 28°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Esperia – Folgore Amaseno 2-0

I Briganti – Minturno 0-0

Polisportiva Vallecorsa – Pontecorvo 3-1

Real Sanvittorese – Amatori Vallemaio 3-4

Sporting Club Cassino – Nuova Sant’Angelo 0-0

United Cominium – Vindex Gaeta 3-1

Vis Sora – Pol.Gaeta 1931 2-2

Riposa Solidale Formia

Classifica

Esperia 63

Amatori Vallemaio 63

Real Sanvittorese 61

Pol.Gaeta 1931 49

Folgore Amaseno 47

Minturno 40

Sporting Club Cassino 38

Nuova Sant’Angelo 37

Polisportiva Vallecorsa 34

I Briganti 30

Pontecorvo 24

Vis Sora 20

United Cominium 17

Vindex Gaeta 12

Solidale Formia 10

Prossimo turno (3-4 giugno)

Amatori Vallemaio – Sporting Club Cassino

Gaeta 1931 – United Cominium

Minturno – Esperia

Nuova Sant’Angelo – Vis Sora

Pontecorvo – I Briganti

Solidale Formia – Real Sanvittorese

Vindex Gaeta – Polisportiva Vallecorsa

Riposa Folgore Amaseno

