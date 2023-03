Calcio a11 Maschile / Gli episodi premiano lo Sporting. Vis Sora sconfitta fuori casa

Dopo i due risultati positivi nel girone di ritorno con la Solidale Formia e la Sanvittorese, la Vis Sora cede con un netto 3-0 sul campo dello Sporting Club Cassino.

Prima frazione giocata alla pari con occasioni per ambo le compagini; nella ripresa la formazione bianconera non rientra in campo e regala i restanti 45 minuti alla formazione di mister Massaro che con una tripletta di Di Netta conquista i 3 punti e raggiunge quota 25. L’assenza di bomber Careni per squalifica si fa sentire in fase realizzativa, infatti nella prima mezz’ora in ben tre occasioni i bianconeri non sono lucidi e cattivi nel realizzare il vantaggio che in qualche modo poteva indirizzare su binari diversi le sorti del match. Nel primo tempo da sottolineare anche due chiare palle gol per la formazione di casa: nella prima circostanza è il palo a negare la gioia del gol; mentre a 10 minuti dal duplice fischio, sugli sviluppi di calcio d’angolo colpo di testa in piena area piccola con la palla di un soffio alta.

Come precedentemente affermato, nella seconda frazione di gioco rientrano dagli spogliatoi solamente i cassinati che dopo soli 5 minuti passano in vantaggio con un rigore trasformato da Di Netta. Dopo la rete subita, la Vis Sora si disunisce e regna in campo solamente la confusione. Dopo una serie di contropiedi non conclusi per i padroni di casa, ancora Di Netta al minuto 70 trova il raddoppio dalla distanza complice un rimbalzo che non aiuta l’estremo difensore sorano. Il definitivo 3-0 è sempre firmato dal capitano locale su una punizione dal vertice destro dell’area.

Nella prossima giornata la Vis Sora osserverà il turno di riposo per cercare di ricaricare le batterie in vista della cruciale sfida salvezza contro lo United Cominium che delineerà a grandi linee quale sarà il percorso bianconero per il finale di stagione.

SPORTING CLUB CASSINO – VIS SORA 3-0

Sporting Club Cassino: Iadicicco; Torrice; Merucci; Carciero; Napolitano; Bordone; D’Aguanno; Torrice; Pittiglio; Isidori; Di Netta. A disposizione: Massaro; Di Meo; Minchella; Lanni; Victor; Pontone; Aniello; Rizza; Meleragni. All.Massaro

Vis Sora: Prospero; D’Ambrosio; Fiorini; Marchione; Gismondi; Gemmiti; Giovannone; Ferri; Ferri; Parisi; D’Aqui. A disposizione: Cianfarani; Tomassini; Porretta; Abbate; Vinci.

Arbitro: sig. Emilio Macari (sez.Formia)

Risultati 18°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Amatori Vallamaio – I Briganti 6-2

Gaeta 1931 – Folgore Amaseno 3-2

Nuova Sant’Angelo – Esperia 0-1

Real Sanvittorese – United Cominium 3-2

Solidale Formia – Polisportiva Vallecorsa 2-0

Sporting Club Cassino – Vis Sora 3-0

Vindex Gaeta – Minturno 0-4

Riposa Pontecorvo

Classifica

Amatori Vallemaio 40

Esperia 40

Real Sanvittorese 39

Gaeta 1931 32

Minturno 30

Folgore Amaseno 29

Nuova Sant’Angelo 28

Sporting Club Cassino 25

I Briganti 20

Polisportiva Vallecorsa 19

Pontecorvo 16

Vis Sora 12

Solidale Formia 10

United Cominium 9

Vindex Gaeta 5

Prossimo turno (18-19 marzo)

Esperia – Amatori Vallemaio

Folgore Amaseno – Nuova Sant’Angelo

I Briganti – Solidale Formia

Minturno – Gaeta 1931

Polisportiva Valleocrsa – Real Sanvittorese

Pontecorvo – Vindex Gaeta

United Cominium – Sporting Club Cassino

Riposa Vis Sora

COMUNICATO STAMPA