Calcio a11 Femminile / Offensiva… Fallita! VIS SORA 07 – URBE CLUB 0-0

Partita a senso unico per le nostre ragazze che non riescono però a conquistare la vittoria.

La prima grande occasione da gol arriva al 2′ con Di Duca che colpisce la traversa; seguono innumerevoli possibilità di passare in vantaggio per la squadra di casa con Pessia (13′), ancora Di Duca (15′,17′, 37′), Fraioli (20′, 45′) e D’Alessandro (32′).

L’Urbe club riesce ad affacciarsi nell’area sorana solo allo scadere del primo tempo senza creare preoccupazioni alla difesa bianconera. Le nostre ragazze creano tanto ma non riescono a sbloccare la partita.

Secondo tempo sulla falsariga del primo, ci prova subito Fraioli con due tiri nel giro di pochi minuti che impegnano il portiere avversario (5′ e 6′). A mezz’ora dal termine la Vis Sora rimane in 10 per il secondo giallo rimediato da Picano. Anche in inferiorità numerica le nostre ragazze continuano a tenere il pallino del gioco creando ancora un paio di occasioni con Di Duca (36′ e 37′), due tiri dalla lunga distanza di Santopietro (41′ e 49′) e un cross insidioso di Vecchio (47′). L’ultima grande occasione per portare a casa la vittoria arriva al 49′ sui piedi di Fraioli che viene atterrata in area di rigore con un intervento dubbio del portiere avversario, per l’arbitro non c’è nulla.

Partita di ottimo livello della Vis Sora che è riuscita ad imporre il proprio gioco per tutti i 90′ senza mai rischiare nulla; rimane l’amaro in bocca per non essere riuscite a sbloccare il risultato e portare a casa i 3 punti che avrebbero meritato ampiamente!

