Calcio a11 Femminile, due squilli condannano la Vis Sora

Come l’andata, Urbe-Sora si dimostra di nuovo una partita tirata e combattuta, decisa questa volta da un gran gol di Conte dopo 15′ e dal rigore al 93° di Simone, con in mezzo tanta lotta e decisione su un campo che sicuramente non ha aiutato però lo spettacolo, 2-0 il risultato finale. Non si può dire che la Vis non abbia fatto la sua gara: baricentro sempre alto, partita giocata praticamente nella metà campo avversaria, 3 occasioni nitidissime da rete (di cui una con un tiro dal limite calciato fuori a porta completamente sguarnita) e ricerca continua di intensità e profondità su un terreno che non permetteva altre scelte. Adesso la classifica rischia di complicarsi e domenica arriverà il Montespaccato a giocarsela in casa delle bianconere, è il momento di rimanere compatte come sempre e lottare su ogni pallone.

Urbe Club: Salvato, Graziani, Martino, Bianchini, Graziosi, Morgani, Tedesco, Cimpureanu, Conte, Signore, Sabellico. A disp: Lamberti, Coppola, Simone, Balzano, Leonardi

Vis Sora 07: Paolella, Vecchio, Mancini, Cicchini S., Picano, Fraioli, Santopietro, Carnevale, Marini, D’Alessandro, Pessia. A disp: Ungurean, Cocchi, Cicchini Jessica, Valente

COMUNICATO STAMPA