Calcio a 5/ Vola alto il Citta’ di Sora al Pala Polsinelli non si passa

Queste due foto sono l’essenza di questa squadra orgogliosa di quello che sta costruendo giornata dopo giornata, cercando di raggiungere qualcosa che a Sora in questo sport nessuno mai ha raggiunto e questo ci inorgoglisce sempre di più. Una banda di ragazzotti che lottano su ogni pallone l’uno per l’altro. Uno staff che lavora sodo per far crescere tutto ciò e poi la società che fa tanti sacrifici ormai da 20 anni. Questa volta della gara di oggi vogliamo solo fare i complimenti all’ATM futsal che ha giocato una grande gara ma al Palapolsinelli sarà difficile raccogliere punti per chiunque. Si va avanti gara dopo gara, per raggiungere qualcosa di impensabile….Questa è semplicemente il Città di Sora futsal…

⚽️⚽️ Gismondi ⚽️Carinci

