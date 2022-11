Calcio a 5 / Un Citta’ di Sora strepitoso, batte il Futsal Ceccano per 11 – 3

Dopo lo scivolone di sabato a Valmontone, il Città di Sora torna subito alla vittoria nell’arena del Palapolsinelli dove batte il Futsal Ceccano-Anagni per 11-3 e si porta in terza posizione della classifica di Serie C2 girone B. I ragazzi del Mister Recchia partono subito forte e con un 4-0 pensano di aver archiviato subito la gara, ma i ragazzi di Mister Tommassi mai domi si riportano sul 4-3 sul finire della prima frazione. Secondo tempo tutta un’altra storia nonostante Mister Tommasi le prova tutte anche con il portiere di movimento, ma il Citta di Sora e’ un fiume in piena e travolge gli Anagnini, con un Valentini Davide ancora non al top ma sempre determinante. Adesso subito testa al Derbissimo di coppa martedi dove al Palapolsinelli arriva il Futsal Ceprano, dove i bianconeri non vogliono lasciare nulla al caso. In rete 3 Recchia, 2 Valentini Daniele, 2 Valentini Davide, 1 Pagnoni, 2 Bruni, 1 Gismondi.

