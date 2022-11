Calcio a 5, un Citta’ di Sora mai domo pareggia 5 – 5 con il Frassati Anagni

Trasferta dalle mille emozioni ieri al Pala Tiziano dove il Frassati Anagni è il Città di Sora si sono divise la posta in palio. Fino all’ultimo secondo il risultato è stato incerto infatti i ragazzi di Mister Caponera hanno cercato dal primo minuto di tenere la gara in mano non sbagliando quasi nulla e portandosi fino a 5 minuti dal termine sul 4-2. I ragazzi di Mister Recchia non si sono mai arresi, hanno lottato su ogni palla, tessendo con calma una tela di ragno che ha attirato i biancorossi nella trappola, portandosi a 30 secondi dal termine sul 5-4. Emozioni a mille e adrenalina non controllabile si aspetta solo il fischio finale ma il Frassati inserisce il portiere di movimento e pesca un rigore forse dubbioso oppure fortunoso, e pareggia i conti che forse alla fine accontenta oppure delude, per quello visto in campo entrambe le formazioni. Adesso martedì subito in campo per il doppio turno casalingo che il Città dì Sora farà al Palapolsinelli per entrare nelle posizioni alte della classifica. In gol 4 Bruni 1 Valentini

comunicato stampa