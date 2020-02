Calcio a 5, terza giornata…Citta’ di Sora EX capolista riagguanta la vetta

Dopo la sconfitta della scorsa settimana, il Citta’ di Sora e’ chiamata da ex capolista a riagganciare la vetta, e lo fa nel miglior modo possibile battendo una forte formazione come quella del Morolo che battendo la Vis era sola al comando. Con la sconfitta di sabato ad Atina, insieme ai sorani stessi ed al Paliano condividono di nuovo la testa della classifica. Il risultato di 8-1 non da molto adito a commenti infatti i Bianconeri sono scesi sul parquet con la giusta concentrazione non sottovalutando la forza dei Biancorossi. Il Morolo e’ entrato in campo mettendo tutta la forza e determinazione che una capolista deve avere, hanno cercato di arginare gli attacchi sorani e cercando di impensierire anche calciando un tiro libero, la retroguardia di Valentini e company. Il campionato fino ad ora ha mostrato il valore di tutte le formazioni, e ha dimostrato che esso e’ uno dei campionati di Serie D piu difficile degli ultimi anni. I ragazzi del duo Recchia – Massaro lo sanno benissimo ed e’ per questo che hanno dimostrato tutto il loro valore e con la vittoria di sabato, inviando un messaggio ben preciso a tutte le dirette concorrenti. La gara naturalmente e’ stata un banco di prova ulteriore, dove da Di Francescantonio, al duo Valentini, a Marcelli e Pillitteri e Simoncelli naturalmente Pagnoni e al superlativo Gismondi senza lasciare nulla al caso non permettendo ad un’ottimo Morolo di poter affrontare una partita che ha rimesso la classifica in discussione. Adesso testa a sabato in una trasferta difficilissima contro una fortissima S. Giovanni Incarico che con la vittoria di sabato aggancia l’alta classifica… Avanti Tutta….a piccoli passi per una crescita verso nuovi risultati.

