Calcio a 5, terza giornata… Citta’ di Sora per tornare in vetta…

Dopo il passo falso di sabato a Ripi, il Citta’ di Sora si prepara al difficile match di sabato contro la capolista Morolo. Gara che si preannuncia molto difficile per entrambe le formazioni che in questo campionato, mai come quest’anno molto equilibrato, vogliono allungare il passo in classifica. I biancorossi reduci dalla brillante vittoria a Sora sponda Vis non vogliono perdere la testa della classifica e cercheranno di poter raggiungere il massimo risultato per allungare ancora in classifica vista anche la battuta d’arresto del Citta’ di Paliano a Fontana. Il ragazzi di Mister Recchia invece con una vittoria tornerebbero in testa alla graduatoria in concomitanza proprio con i Morolensi. Insomma ci sara’ da divertirsi fino alla fine, e sicuramente tutti cercheranno di non perdere altri colpi durante la stagione… Il Citta’ di Sora per la gara di sabato invita tutti i sostenitori e amanti di questo sport al Palazzetto di Atina per una grande giornata di sport…NON FARTELA RACCONTARE…AVANTI TUTTA

