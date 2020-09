Calcio a 5 / Serie C2, il Città di Sora inserito nel Girone C

La LND CR LAZIO nella giornata odierna ha diramato i 5 Gironi della Serie C 2 dove nel Girone C è stata inserita il Città di Sora. Girone di ferro dove ci sono realtà ormai con esperienza della categoria e qualche matricola. Si assisterà ad un campionato sicuramente bello che farà appassionante tifosi e non, e come sempre sarà battaglia su tutti i campi. Insieme al girone sono uscite anche le prime due giornate dove nella 1° Giornata il 10-ottobre prossimo ad Atina i bianconeri ospiteranno il Grottaferrata, mentre nella seconda i ragazzi del Presidente Giannetti andranno a Roma contro il Nazareth. Quindi tutto pronto per una stagione avvincente.

