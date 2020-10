Calcio a 5 serie C, il Città di Sora sconfitto contro il Nazareth

Finalmente anche il cammino del Città di Sora in Serie C è iniziato. Non è stato un inizio positivo infatti i bianconeri escono sconfitti dalla trasferta di Roma contro il Nazareth per 8-2. I ragazzi di Mister Sandro Recchia nonostante le numerose assenze di Davide Valentini bomber indiscusso, Il Capitano Valentini Daniele, Marcelli, Staffieri e all’ultimo minuto Gismondi, scende in campo con ben 5 under Recchia, Gaudiello Valentini Stefano, Salvucci, Di Francescantonio e i soli Alessio Pillitteririentrato da uno stop di 15 giorni e Marco Simoncelli con una caviglia fuori uso e Pagnoni. Nonostante tutto i ragazzi hanno affrontato la gara a viso aperto avendo sempre il gioco in mano, con tanta imprecisione in fase conclusiva e tanta disattenzione in quella difensiva, ma l’emozione l’inesperienza hanno fatto da padrone. Oltre alle buone prestazioni dei ragazzi Recchia e Gaudiello vere spine nel fianco dei gialloblu romani, registriamo il primo gol in assoluto di Valentini Stefano convocato in estremis Il campionato è alle prime battute e c’è tutto il tempo per crescere e maturare per gli under in vista anche covid permettendo del prossimo campionato under 19, e speriamo un pizzico di fortuna in più per i senior. Cmq onore è merito agli avversari che con l’esperienza di una squadra di categoria hanno fatto bottino pieno sfruttando gli errori dei ragazzi sorani. Adesso testa alla prossima in casa contro il forte Ceccano.

COMUNICATO STAMPA

Correlati