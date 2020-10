Calcio a 5 serie C 2 Girone C, calendario completo. Il Città di Sora: sabato 10 ottobre tutti al Palazzetto di Atina

Finalmente abbiamo il calendario completo del prossimo campionato Serie C 2 Girone C. Dove il Città di Sora dovrà già dalla prima giornata affronterà fra le mura amiche il Grottaferrata candidata alla vittoria finale. Mai come quest’anno è un girone difficile e sarà una battaglia per i tre punti in ogni gara, ma i ragazzi bianconeri dopo il buon lavoro svolto in preparazione si sono preparati al meglio. Sabato 10 ottobre ore 18.00 tutti al Palazzetto di Atina per conquistare la prima vittoria della stagione….

