Calcio a 5, secondo posto per il Città di Sora: “Ora avanti tutta, si punta alla vittoria”

Con la vittoria di ieri contro la Roma Futsal per 4-3 e secondo posto solitario in classifica si chiude un 2022 stupefacente per il Citta di Sora. Una cavalcata fantastica da Gennaio a dicembre che i bianconeri hanno condotto con 18 vittorie 3 pareggi e 5 sconfitte. Una squadra, una famiglia, uno spogliatoio granitico, che affronta questa serie C2 senza remore. La gara di ieri giocata contro una formazione dal nome importante, ma con una formazione di emergenza, assenti Valentini Davide per febbre, Carinci ancora infortunato, Bruni in campo con la febbre e Gismondi non al top della sua condizione, ma che non merita assolutamente la posizione che occupa in classifica, per quello visto ieri al Palapolsinelli. La gara dei Bianconeri e’ subito sbloccata dal bomber tascabile Leandro Recchia che con una doppietta apre e chiude le ostilita’ a 30 secondi regalando una vittoria importantissima alla sua squadra, acendo esplodere di gioia anche la tribuna gremitissima del palazzetto come non mai, nel frattempo vanno in rete Rombola’, autore di una bella prestazione e del funambolo Paolucci sempre piu determinante nello scacchiere di Mister Recchia. I Romani ad ogni rete dei sorani rispondono colpo su colpo fino alla fine sul 3-3 pensando di portare a casa un punto per smuovere una classifica fin qui deficitaria, ma la voglia di vincere dei Sorani supera ogni ostacolo, e il secondo posto in solitaria non e’ piu un miraggio. Adesso meritato riposo prima della trasferta di Pavona il 7 gennaio….E TANTI AUGURI A TUTTI DI BUON NATALE DA TUTTA LA FAMIGLIA DEL CITTÀ DI SORA

Comunicato stampa

