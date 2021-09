Calcio a 5, rinnovo in casa di Città di Sora

Leandro Recchia si prepara al suo primo anno di calcio a 5 dopo che il covid glielo ha impedito lo scorso anno con Papà Mister e il fratello Team Manager, per me è un piacere immenso vestire questi colori in questa Società. Sarà a disposizione lunedi 13 per l’inizio della preparazione. BENTORNATO LEO.

Conunicato stampa

