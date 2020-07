Calcio a 5, primo acquisto del Città di Sora per la prossima stagione in serie C

Come la famosa canzone di Venditti “Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano” così è stato per il Città dì Sora e Manuele Staffieri che dopo 4 anni ritorna in Bianconero….Benvenuto al primo acquisto della prossima stagione. Staffieri ha militato già nel Città di Sora per 4 stagioni fino al 2016 per poi tornare a calcare i campi del calcio a 11 Isola del Liri Broccostella Posta fibreno sempre con squadre al top della classifica. Torna in Bianconero per affrontare un campionato di serie C2 da protagonista.Una stagione che con tutte le conferme e l’arrivo del nuovo Direttore Generale Fiorenzo Gasparri si preannuncia spumeggiante….

Comunicato stampa

Correlati