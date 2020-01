Calcio a 5, prima giornata di ritorno…Derby

Neanche il tempo di accorgersi del primato raggiunto che subito si torna in campo, nel prossimo incontro, e neanche a dirlo altro derby!!! Sabato 25-01-2020 ore 17.00 presso il Palazzetto dello Sport di Atina ormai casa del Citta’ di Sora da 5 anni, si disputa il primo dei 3 derby del girone di ritorno fra i Bianconeri del Mister Sandro Recchia, coadiuvato dal nuovo arrivo il Mister in seconda Franco Massaro, presentato in settimana, affrontano i cugini della Vis Sora che nell’ultimo turno sono usciti vittoriosi per 7-3 nell’altro derby contro il Ginnastica e Calcio Sora. Bisogna subito azzerare tutto quello fatto fino ad ora e ripartire ancora piu forti di prima, per restare piu in alto della graduatoria.

COMUNICATO STAMPA

