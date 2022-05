Calcio a 5, prestazione super del Citta’ di Sora al Pala Polsinelli batte il Delle Vittorie per 8 – 7

Vittoria al fotofinish per i Bianconeri dei Mister Sandro Recchia è Franco Massaro per 8-7 contro un Delle Vittorie che fino all’ultimo secondo non ha mollato. Dopo la gara di ieri ci riesce difficile credere che una squadra come il Delle Vittorie sia nelle zone calde della classifica, ma nello stesso momento ci fa capire quanto sia duro e difficile questo campionato di Serie C2. Partono subito forte I ragazzi bianconeri che con Leandro Recchia ieri doppietta da antologia e migliore in campo, doppietta di Davide Valentini sempre piu proiettato a vincere la classifica capocannonieri anche in Serie C, e Matteo Rombolà, e con Gismondi e Valentini Daniele a chiudere la serie. I romani naturalmente non ci stavano a lasciare il Palapolsinelli con una sconfitta e replicavano gol su gol ai sorani. La gara è stata avvincente ed emozionante dove in tribuna sempre più piena, hanno vissuto un grande pomeriggio di sport. A due giornate dal termine essendo la classifica molto corta c’è ancora tutto in discussione e le ultime due gare saranno il traguardo definitivo per la salvezza per i play out e le retrocessioni.

