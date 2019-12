Calcio a 5, nuovo acquisto per il Città di Sora: approda Stefano Gismondi

Nelle ultime ore ancora un acquisto in casa Bianconera dove approda il forte universale Stefano Gismondi. Anno 87 ha giocato sia nel calcio a 11 che a 5. Il calciatore si dice contento dell’approdo al Città di Sora dove il suo arrivo doveva essere già da inizio campionato. Sono felice di poter mettere tutta la mia esperienza a disposizione della gia forte formazione del Presidente Giannetti. Cercherò di contribuire per il prosieguo del campionato nel miglior modo possibile, mi avevano già parlato bene di questa Società i miei amici Daniele, Davide Valentini e Matteo Scacchi, e già da oggi sono a disposizione di Mister Racchia per la gara importantissima di sabato…

COMUNICATO STAMPA

