Calcio a 5, manca l’ufficialita’ ma il Citta’ di Sora e’ in Serie C

Dopo la sospensione del campionato a causa del covid la Lnd ha decretato la fine del campionato, 2019- 2020, cristallizzando tutte le classifiche in essere e nel Frattempo che siano ufficializzate le promozioni e le retrocessioni il mercato entra già nel vivo. Tante Società hanno già stilato fra acquisti e cessioni la prossima stagione ed anche nel Citta di Sora ci sono i primi movimenti di mercato per la Serie C dove vedrà ai nastri di partenza (manca solo l’ufficialità) i bianconeri. I ragazzi del Presidente Mario Giannetti si apprestano a disputare il prossimo campionato ancora una volta da protagonisti. La rosa attuale è stata confermata in blocco vista l’esaltante cavalcata in serie D, naturalmente con tutto lo staff tecnico al completo. Il Presidente dopo le riunioni delle scorse settimane ha deciso di rinforzare ulteriormente la squadra, infatti anche se non è trapelato ancora il nome è stata chiusa già una trattativa addirittura con un giocatore che in passato ha indossato la casacca del Sora calcio. Il Presidente non vuole lasciare nulla al caso consegnando al Mister Sandro Recchia una formazione che vuole essere protagonista anche in C. Naturalmente ci sono altre trattative in corso che verranno presentate prossimamente. Intanto, dopo aver giocato per diversi anni nel palazzetto di Atina, sembra concretizzarsi sempre di più la possibilità di tornare finalmente a casa disputando le gare interne in una struttura di SORA.

