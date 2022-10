Calcio a 5 / La legge del PalaPolsinelli va avanti: il Città di Sora archivia la pratica Castromenio

La legge del Palapolsinelli va avanti dove un buon Città di Sora archivia la pratica Castromenio e conquista i primi tre punti in classifica. Per la la prima volta difronte ad una tribuna gremitissima e con la presenza dell’Assessore alla Regione Lazio Loreto Marcelli e l’Assessore al Comune di Sora Marco Mollicone i ragazzi bianconeri danno vita ad una gara bellissima e coinvolgente dove manda con il suo gioco a trazione anteriore quasi tutti i ragazzi in rete, aspettando la forma migliore del suo bomber Davide Valentini. Infatti oltre al bomber vanno in gol Leandro Recchia, doppietta del Capitano Daniele Valentini e doppietta di Luca Bruni. C’è tanto da lavorare ma la strada è quella giusta, infatti Mister Recchia piano piano sta plasmando un gruppo sempre più solido. Primo tempo solo Città di Sora che con 4 reti sembra voler archiviare subito la gara, ma il Castromenio non sta a guardare e ad inizio ripresa si porta con tre reti a ridosso dei Sorani. I ragazzi del Città di Sora non vogliono commettere l’errore di Nazareth e con la loro tenacia riprendono in mano la gara portando il risultato sul 6-3. Adesso subito testa a sabato nella trasferta di Ciampino per agguantare il prima possibile le zone alte della classifica.

